Il Paradiso delle Signore: quando torna Agnese a Milano

Le nuove puntate del Paradiso delle Signore sono iniziate con un’assenza che pesa, quella della signora Agnese Amato. L’abile sarta si è allontanata da Milano in occasione delle festività natalizie. La donna è stata costretta dal marito Giuseppe, da poco rientrato dalla Germania, a tornare momentaneamente a Partanna, nella natia Sicilia. Una scelta che ha infastidito parecchio Agnese, che è stato però costretta a sottostare al volere dell’uomo. Ma la madre di Salvatore torna in città o resta al Sud?

Niente paura: il ritorno di Agnese Amato è previsto nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Più precisamente nell’episodio in onda su Rai Uno giovedì 14 gennaio. Un ritorno che cambia le varie trame della serie. Una svolta difficile nelle vite di Agnese, Armando, Giuseppe, Salvatore e Gabriella. Quando Agnese e il marito rientrano a Milano il capo magazziniere capisce che nulla sarà come prima.

Una volta tornata a casa Agnese decide infatti di chiudere la sua relazione clandestina con Armando. Una relazione di cui è a conoscenza solo Luciano Cattaneo, che ha raccolto le confidenze di Armando in un momento di sconforto. Dopo il viaggio in Sicilia Giuseppe spadroneggia sulla vita di Agnese, costretta ormai a vivere un matrimonio del tutto privo di amore, fiducia e stima.

Ma al rientro a Milano Agnese deve fare i conti pure col figlio Salvatore, furioso dopo che Rocco ha ritrovato in casa la lettera che aveva scritto la scorsa stagione a Gabriella e che la stilista non ha mai letto. Il barista dispone la lettera in un punto della casa in modo tale che la madre possa vederla al suo ritorno in Sicilia. Intanto anche Gabriella viene a conoscenza di quella missiva e ne rimane profondamente turbata.

È chiaro, infatti, che tra Salvatore e Gabriella c’è un sentimento che non si è ancora spento del tutto. E dopo aver ritrovato la sua lettera il giovane Amato è determinato a riconquistare l’ex fidanzata nonostante le nozze della creativa con Cosimo Bergamini. I due vogliono sposarsi il 14 febbraio: una data scelta casualmente e in modo da concretizzare al più presto la loro nuova vita di coppia.

Tornando ad Armando, l’uomo si consola con un inedito progetto. Seppur distrutto dall’addio di Agnese, Armando è al settimo cielo per l’idea di formare una squadra ciclistica del Paradiso delle Signore che comprende Pietro e Rocco. Armando è un grande appassionato di ciclismo e ha trasmesso la su passione ai colleghi più giovani, per il quale è diventato un vero e proprio punto di riferimento.