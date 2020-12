Colpo di scena a Il Paradiso delle Signore. Proprio quando Agnese e Armando stavano per rivelare a tutti del loro amore clandestino a Milano è rientrato Giuseppe Amato. L’uomo, marito di Agnese e padre di Salvatore, Antonio e Tina, è stato per un lungo periodo in Germania, dove è scappato da alcuni malavitosi. All’estero aveva fatto perdere le sue tracce fino a quando non è venuto a galla che l’uomo si era rifatto una vita accanto ad un’altra donna. Ma a quanto pare non è davvero così…

In un’intervista rilasciata a Tv Soap Nicola Rignanese, l’attore che da tre anni presta il volto a Giuseppe Amato, ha spiegato che in realtà il suo personaggio non ha mai tradito la sarta del Paradiso delle Signore:

“Nessun tradimento, è stato un equivoco. Se avesse avuto un’altra relazione non si sarebbe presentato a casa sua, come poi vedrete. Tant’è che appena l’accusa decade, Giuseppe corre subito dai suoi. Non ha avuto nessuna relazione. Nonostante i vari attacchi che subirà da parte dei suoi parenti, manterrà la calma, anche quando ci saranno delle punte di tensione con il figlio Salvatore”

Dunque Agnese non è mai stata tradita e la donna deve fare i conti nelle nuove puntate con il ritorno del marito Giuseppe che, inevitabilmente, spezza la liaison con Armando. Nel 1962 il divorzio in Italia era solo un’utopia e Agnese e Armando devono fare i conti con la presenza, sempre più ingombrante, di Giuseppe.

Il ritorno a casa del siciliano non è di certo passeggero: Giuseppe Amato è pronto a restare a Milano, accanto alla sua famiglia. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore il siciliano si rimbocca le mani per riconquistare la moglie, i figli e per ottenere un lavoro dignitoso.

Lavoro che molto probabilmente è legato al grande magazzino milanese visto che Nicola Rignanese ha confidato che sul set ha girato perlopiù con Antonella Attili (Agnese), Emanuel Caserio (Salvatore), Pietro Genuardi (Armando) e Alessandro Tersigni (Vittorio).

Chi è l’attore Nicola Rignanese e dove l’abbiamo già visto

Classe 1965, Nicola Rignanese è un attore pugliese. Ha alle spalle una lunga carriera, sapientemente divisa tra cinema e televisione. Nel suo percorso lavorativo ha spesso ricoperto il ruolo di un siciliano. Qualche anno fa è diventato molto noto grazie al ruolo di Salvatore nella serie tv Questo nostro amore con Anna Valle e Neri Marcorè. Ha partecipato pure a La mafia uccide solo d’estate ricoprendo la parte del Capo della Squadra Mobile Boris Giuliano.