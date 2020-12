Il Paradiso delle Signore, Armando: torna il marito di Agnese, anticipazioni

By

Nuovo triangolo nella soap opera di Rai Uno: giorni difficili in arrivo per tutta la famiglia Amato

Ancora un colpo di scena a Il Paradiso delle Signore. Nelle nuove puntate della quinta stagione torna Giuseppe Amato, il marito di Agnese nonché padre di Salvatore e zio di Rocco. L’uomo era scappato in Germania dopo aver avuto alcuni problemi con la malavita siciliana. All’estero aveva fatto perdere le sue tracce fino a quando non è venuto a galla che l’uomo si era rifatto una vita accanto ad un’altra donna.

Ora la svolta inaspettata: nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno lunedì 14 dicembre riappare il signor Amato. Un ritorno che stravolge la vita di Agnese, ormai pronta a rivelare alla sua famiglia la natura della sua relazione con Armando Ferraris. Proprio quando i due prendono la decisione di ufficializzare il loro legame sentimentale a casa Amato ritorna il marito di Agnese.

Giuseppe Amato si ricongiunge con la moglie e il figlio e si comporta come se non fosse successo niente. La notizia, ovviamente, preoccupa Armando ma Agnese rassicura l’uomo. Nonostante il ritorno del marito la donna è ancora legata al suo vicino di casa: un sentimento che non cambierà mai, a detta di Agnese. Pure Salvatore ha qualche sospetto sul padre mentre Rocco è felice di rivedere lo zio.

Nella scorsa stagione Salvatore si era recato addirittura in Germania pur di ritrovare il padre che aveva fatto perdere le sue tracce per mesi e mesi. Il viaggio si era rivelato però fallimentare e ora il barista e imprenditore è piuttosto adirato con il genitore, che è tornato facendo finta di niente.

Nonostante la promessa di Agnese, Armando non vive un momento facile. Ripensa ai momenti con Agnese e soffre per il loro futuro che rischia di essere compromesso. Dal canto suo Giuseppe cerca di darsi da fare per recuperare il rapporto con la moglie e con il figlio. Il signor Amato, inoltre, comincia a nutrire dei sospetti riguardo la presenza di Armando nella sua famiglia.

Agnese e Armando continuano infatti a vedersi di nascosto mentre a Gabriella non è sfuggito lo strano comportamento della sua ex suocera. La stilista ha notato un certo disagio da parte della signora Agnese nei confronti del marito Giuseppe. Gabriella ne parla con Salvatore: un confronto che avvicina ancora di più i due ex.

In vista del Natale Armando fa uno splendido regalo ad Agnese. Anche Giuseppe fa una sorpresa alla moglie. L’uomo compra dei biglietti per la Sicilia: vuole trascorrere il Natale con la moglie a Partanna. Un gesto che però infastidisce Agnese, ormai completamente a suo agio nella realtà milanese.

Quello tra Armando, Agnese e Giuseppe si preannuncia un triangolo amoroso ricco di imprevisti e sofferenza. Pietro Genuardi, attore che presta il volto al signor Ferraris, ha annunciato su Instagram: “Il triangolo, soltanto nella geometria, è una costruzione innocua”. Insomma, ne vedremo delle belle…