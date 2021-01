Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Clelia è incinta di Luciano

Svolta nella love story tra Luciano e Clelia a Il Paradiso delle Signore. La Calligaris è incinta del ragioniere, con il quale vive da tempo una relazione clandestina della quale sono a conoscenza pochi intimi. La novità viene a galla nelle puntate di gennaio della soap opera di Rai Uno. Tutto inizia con un classico malore: mentre è in magazzino Clelia si sente male. La Venere Irene, che è costretta a dormire in negozio dopo una lite col padre, vede tutto ma decide di non intervenire.

Il malore di Clelia Calligaris dura poco: la capocommessa del Paradiso delle Signore si ristabilisce subito. Spronata però da Luciano, piuttosto preoccupato dalla situazione, decide di consultare il medico di fiducia che la invita a sottoporsi ad alcune analisi. Queste ultime danno un esito inaspettato: Clelia aspetta un bambino da Luciano. La scoperta avviene tra giovedì 21 gennaio e venerdì 22 gennaio.

Una volta appresa la verità Luciano informa della faccenda anche Vittorio Conti, già abbastanza provato dalla sua situazione famigliare. L’ex pubblicitario sente molto la mancanza della moglie Marta e la cognata Beatrice è più vicina che mai. I due in passato hanno avuto una storia clandestina e a quanto pare Beatrice non ha mai dimenticato il cognato, per il quale prova un sentimento sincero.

Tornando a Clelia e Luciano è chiaro che la gravidanza è pronta a stravolgere le trame de Il Paradiso delle Signore. Una dolce attesa pronta a destare un grande scandalo visto che nell’Italia del 1962 il divorzio non esisteva ancora. Per la legge Luciano è sposato a vita con Silvia e nessuno, se non pochi intimi, sono a conoscenza della loro separazione effettiva, avvenuta quando Cattaneo è andato via di casa.

Ascolti tv boom per Il Paradiso delle Signore

In attesa di scoprire l’evoluzione della storia tra Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris continua il grande successo de Il Paradiso delle Signore su Rai Uno. La quinta stagione è l’edizione daily più seguita: ogni giorno appassiona più di due milioni di telespettatori. Numeri importanti, che hanno reso la soap opera un appuntamento imperdibile per tanti spettatori italiani ammaliati dalle trame gradevoli e mai scontante e dal fascino irresistibile degli anni Sessanta.