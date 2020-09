Il Paradiso delle Signore: Federico scopre la verità su Clelia e Luciano

I segreti e le bugie hanno le gambe corte a Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime puntate della soap opera di successo di Rai Uno Federico Cattaneo scopre della tresca amorosa tra il padre Luciano e Clelia Calligaris, capo commessa del grande magazzino. L’aspirante scrittore ha sempre saputo del legame speciale che lega i due ma ora è sconvolto nell’apprendere che Clelia e Luciano sono amanti. Un comportamento inaccettabile per Federico, che comincia a portare rancore al padre. Il ragazzo non riesce proprio ad accettare l’infedeltà di Luciano nei confronti di Silvia. Ma nel giro di pochi giorni Federico scopre che anche la madre è stata infedele al padre in passato. Il creativo del Paradiso per ora scopre solo che Silvia ha avuto un momento di debolezza ma non sa che quella infedeltà riguarda pure la sua vita. Insomma, una situazione non facile che porta Federico a prendere una decisione importante: mollare su due piedi la fidanzata Roberta.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Federico lascia Roberta

Ormai disilluso dall’amore in seguito alla crisi familiare dei suoi genitori, Federico prende una decisione drastica con Roberta. Federico e Roberta si sono riconciliati da poco dopo un lungo periodo di crisi. La Venere de Il Paradiso delle Signore ha scelto di soffocare i suoi sentimenti per Marcello per vivere un futuro roseo con Federico. Futuro che non ci sarà: Cattaneo lascia su due piedi Roberta. A detta di Federico l’ex fidanzata era a conoscenza del legame clandestino tra Luciano e Clelia. Una situazione inaccettabile per Federico, che sceglie di dire di nuovo addio alla Pellegrino. Roberta è piuttosto amareggiata ma non può fare altro che accettare la decisione di Federico. Rocco Amato informa subito della situazione Marcello, che ha fatto il possibile per conquistare Roberta.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Roberta ama Marcello?

In una recente intervista Pietro Masotti – interprete di Marcello Barbieri – ha anticipato che le chance tra il suo personaggio e Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) stanno per aumentare puntata dopo puntata. La studentessa e il barista potranno finalmente amarsi senza drammi e lacrime? Nel frattempo un altro colpo di scena scuote la famiglia Cattaneo: Nicoletta torna a Milano con la piccola Margherita. La ragazza è pronta a mollare il marito Cesare Diamante e a costruire un futuro insieme al grande amore di sempre, Riccardo Guarnieri. Per farlo Nicoletta deve vedersela prima con Ludovica Brancia di Montalto, che vuole incastrare il rampollo con una falsa gravidanza.