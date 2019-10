Il Paradiso delle Signore: Umberto e Adelaide finalmente insieme? News

Umberto e Adelaide anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Dopo il tira e molla della scorsa stagione a Il Paradiso delle Signore fra il Commendator Guarnieri e la contessa di Sant’Erasmo, che tanto ci hanno fatto tribolare, finalmente ci siamo! Voci dai corridoi di villa Guarnieri sembrano farci sperare in una nuova coppia composta proprio dai personaggi interpretati da Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Una coppia che sicuramente ci farà divertire! Ricordiamo come Umberto avesse già cercato di riavvicinarsi alla cognata dopo la parentesi Andreina Mandelli. Sul divano della villa il Commendatore aveva infatti chiesto ad Adelaide di dimenticare il passato e tornare ad essere forti insieme. A ciò era poi seguito un bacio ed il rifiuto della stessa Adelaide. In questa nuova stagione qualcosa sembra però essere cambiato. Umberto è da poco tornato dalla Svizzera ma già i due sembrano essere molto complici ed entrambi gli attori confermano ora le voci su una loro tanto attesa love story.

“Credevo ci avessi messo una pietra sopra” ed invece… Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate

Come ha detto la Gravina nella sua intervista a La Vita in diretta “ne vedremo delle belle“. Adelaide, da sempre la donna forte e determinata della soap, cambierà per amore del cognato. Questo nuovo sentimento la porterà a diventare più buona, forse troppo buona, fino a che Umberto non tradirà nuovamente la sua fiducia. Spezzato così l’incantesimo ritroveremo la vecchia Adelaide, la donna fiera e cinica pronta ad asfaltare tutto e tutti col suo fine sarcasmo. La contessa ha sempre dimostrato di avere un grande autocontrollo ed una sconfinata capacità di manipolazione. Questo suo atteggiamento, dice la Gravina su Rai Play, deriva dal fatto che è sempre stata la seconda scelta di qualcuno: la seconda madre per i figli della sorella, la seconda negli interessi del cognato (di cui sia lei che Margherita si erano innamorate da adolescenti). È questo che l’ha portata ad affrontare la vita col suo tipico sarcasmo ma, in fondo, sempre mossa dall’amore. Arriverà infatti a spingere Umberto fra le braccia di una ricca donna pur di aiutarlo ancora una volta a risolvere i suoi problemi finanziari.

Roberto Farnesi e Vanissa Gravina raccontano Umberto ed Adelaide

Ma cosa ne pensano Farnesi e la Gravina? “Forse una storia d’amore tra loro due sarebbe scontata. Piuttosto i fan hanno amato il clima di attesa su questi due personaggi“, afferma Farnesi suNuovo Tv che poi aggiunge a Marida Caterini: “(Umberto) Andrà a muovere anche dinamiche sentimentali, in questa stagione, per tornare ad essere il Commendator Guarnieri di un tempo. Ci riserverà molte sorprese ed i rapporti con Adelaide potrebbero essere anche amorosi“. Dal canto suo la Gravina, in un’intervista su Lei, dichiara: ” Umberto torna da Adelaide con la coda fra le gambe, ma lei ormai lo conosce. L’ha amato in segreto tutta una vita, sempre al suo fianco nel bene e nel male”.

Le parole di Adelaide nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore

“Dimentica quello che sto per dirti, ma tuo padre manca anche a me. So che alcune mie decisioni possono aver compromesso in modo molto grave il nostro rapporto, ma… spero di ritrovare la nostra vecchia confidenza”… e se lo dice Adelaide non possiamo far altro che crederci!