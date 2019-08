Il Paradiso delle Signore anticipazioni nuove puntate: il rapporto tra Adelaide e Umberto Guarnieri

Il bellissimo attore Roberto Farnesi, impegnato in questo periodo con le riprese della seconda stagione della daily soap Il Paradiso delle Signore, racconta a Nuovo Tv i possibili risvolti nella vita del suo personaggio Umberto Guarnieri. La prima stagione si è conclusa con un bacio tra il suo Commendatore e la contessa Adelaide, che ha il volto di Vanessa Gravina. Farnesi pensa che una storia tra questi due complicati personaggi sarebbe troppo scontata, anche se il pubblico un po’ spera in questo lieto fine. Non può anticipare nulla l’attore toscano, che intanto si dice molto entusiasta di ricoprire questo ruolo così diverso dai precedenti. Ha spesso interpretato personaggi romantici, legati a delle storie d’amore piene di suspance, come ne Le Tre Rose di Eva. Intanto Roberto Farnesi confessa di essere felicissimo di riprendere il ruolo di Umberto Guarnieri che tanto successo gli sta regalando.

Il Paradiso delle Signore: gli amori tormentati della serie

L’amore è sempre stato al centro delle vicende narrate al Paradiso delle Signore. “Un fiore all’occhiello per la prima rete Rai”, così commenta la serie Roberto Farnesi. Durante la prima serie in versione daily la storia tormentata tra Vittorio, interpretato da Alessandro Tersigni, e Marta Guarnieri è stata al centro del racconto ambientato nella Milano degli anni 50. Anche l’amore nascosto tra il ragionier Cattaneo e la capo commessa Clelia ha tenuto banco per tutta la prima stagione. Ci saranno nuove storie d’amore pure nella seconda stagione che andrà in onda su Rai 1 dal 14 ottobre alle 15.40. Tra l’altro si vocifera già un nuovo amore per la signora siciliana e tutta d’un pezzo, Agnese Amato.

Le novità nella seconda stagione del Paradiso

“Abbiamo raggiunto il 18% di share, raddoppiando gli ascolti iniziali”, puntualizza Roberto Farnesi a proposito della serie che rischiava di chiudere i battenti. Invece ci sara una seconda stagione a partire dal prossimo ottobre. Le riprese sono già iniziate e nuovi volti saranno inseriti nelle vicende degli ormai amati protagonisti. L’attore Giordano Petri e l’attrice Ludovica Coscione saranno due nuovi personaggi. “Il Paradiso delle Signore è realizzata con una cura dei particolari e una ricostruzione scenografica e storica che ne fanno un prodotto bello da seguire”, chiarisce Farnesi, contento del successo della serie.