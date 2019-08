Il Paradiso delle Signore: lunedì 5 agosto ripartono le riprese

Il Paradiso delle Signore: iniziano le riprese delle nuove puntate

Giorgio Lupano è quasi pronto per indossare nuovamente i panni di Luciano Cattaneo, il ragioniere de Il Paradiso delle Signore. L’attore, come testimonia uno scatto postato sul suo profilo Instagram, è impegnato questi giorni con la prova costumi. Anche altri suoi colleghi come ad esempio Alessandro Tersigni, che tornerà nei panni di Vittorio Conti, stanno provando gli abiti per tornare sul set della fortunata daily soap del pomeriggio di Rai 1. Gli attori dunque si stanno radunando negli Studi Televisivi Videa, dove si girano le puntate e dove è “costruito” il grande magazzino protagonista della serie. Tutto è pronto per ricominciare a lavorare, lunedì 5 Agosto le riprese avranno inizio.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni seconda stagione

Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni dal set. I personaggi confermati per la seconda stagione della versione daily de Il Paradiso delle Signore sono quelli del ragionier Cattaneo, Vittorio Conti e la sua futura sposa Marta Guarnieri. Anche la contessa Adelaide e il commendatore Umberto Guarnieri interpretato dal bellissimo attore Roberto Farnesi, saranno presenti nella nuova stagione, così come la simpatica famiglia Amato. Un personaggio del tutto nuovo, secondo nuove indiscrezioni, sarà quello di una nuova venere assunta nel grande magazzino. Marina sarà il suo nome e a quanto pare l’attrice scelta è una giovane promessa del cinema italiano: Ludovica Coscione.

Il Paradiso delle Signore: quando torna in tv

I 160 episodi previsti per la nuova stagione della serie di Rai 1, torneranno in tv dal lunedì al venerdì, a partire dal 14 ottobre alle 15:40. I fatti narrati riprenderanno il racconto dagli anni ’60. Il pubblico del piccolo schermo, ormai molto affezionato alle vicende del Paradiso, non vede l’ora che le riprese inizino e che la soap torni in tv. Chissà a quali cambiamenti assisteremo! Non resta che aspettare ma, nel frattempo è possibile rivedere la prima serie in onda su Rai 1 sempre alle 15.40, subito dopo Io e Te.