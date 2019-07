Il Paradiso delle Signore: quando torna in tv la seconda stagione

Il Paradiso delle Signore: quando vanno in onda le nuove puntate

È stata confermata nel nuovo palinsesto Rai la fortunata daily fiction Il Paradiso delle Signore. Tornerà sul piccolo schermo lunedì 14 ottobre alle 15:40 seguendo il consueto orario e la stessa formula. Infatti la serie è iniziata in versione serale con le prime due stagioni, poi si è evoluta ed è diventata una scommessa vincente del pomeriggio di Rai 1. La prima stagione della versione daily si è conclusa con un appassionato bacio tra i protagonisti principali, ovvero Vittorio e Marta, interpretati rispettivamente dagli attori Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu. Le riprese della nuova stagione riprenderanno nel mese di agosto: quel che già si sa è che sarà ambientata negli anni Sessanta e riprenderà a narrare le vicende del grande magazzino meneghino dopo la pausa estiva.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni seconda stagione

Dopo il grande successo della prima stagione, nella seconda serie de Il Paradiso delle Signore ritroveremo il tema dell’emancipazione femminile e le storie d’amore. La venere Gabriella diventerà stilista ufficiale del Paradiso e attraverserà una crisi nel suo rapporto con il barista Salvatore Amato. La storia tra Roberta e Federico Cattaneo sarà messa in seria discussione da una terza persona. Continui problemi anche tra Nicoletta e Riccardo, alle prese con la vita da genitori e una persona scomoda che poterà dissidi. Sono stati confermati in totale 160 episodi per la nuova stagione della versione daily, rispetto ai 180 della prima serie.

Il Paradiso delle Signore 2019: il cast

Sicuramente, come già annunciato, il cast della prima fortunata stagione non sarà del tutto confermato. Infatti, l’amato personaggio di Tina non ci sarà così come quello del suo grande amore, il produttore Sandro Recalcati, interpretato da Luca Capuano adesso impegnato nella soap Un Posto Al Sole. Confermati Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, così come Gloria Radulescu e Enrico Oetiker, che interpreta Riccardo Guarnieri. Ci sarà pure Giorgio Lupano, nei panni del ragioniere Luciano Cattaneo: c’era qualche indecisione riguardo il suo personaggio ma alla fine è stato confermato.