Luca Capuano a Un posto al sole: addio al Paradiso delle signore?

Un posto al sole: la new entry nel cast della soap è Luca Capuano

Un posto al sole è sempre in continuo movimento, in continuo rinnovamento. È una fusione tra il cast veterano e i nuovi attori. Tutto questo contribuisce a dare maggiore vitalità alle puntate che quotidianamente vanno in onda sulla terza rete Rai. I telespettatori son sempre più contenti e soddisfatti di quanto vedono e la regia di Un posto al sole rincara la dose inserendo nuovi elementi all’interno del cast. Ebbene, dopo l’ingresso di Ludovica Nasti, in onda nella puntata del 6 giugno, ecco che arriva un altro brillante attore molto ma molto conosciuto dal pubblico italiano: Luca Capuano. Questo non farà altro che incuriosire ancor di più quella notevole fetta di pubblico femminile che assiste agli avvenimenti della soap.

Un posto al sole accoglie anche Luca Capuano nel cast

Come anticipa e rivela un’intervista sul settimanale Nuovo, nel cast sta per arrivare anche Luca Capuano. “L’ingresso in Un posto al sole di Aldo Leone, sarà particolare e sorprenderà il pubblico”, queste le prime dichiarazioni di Capuano prima di entrare in scena nella soap napoletana. Sarà Aldo Leone, un avvocato penalista in gamba che sorprenderà tutti: “Entrerà col botto…nel vero senso della parola”. Questo, ovviamente, lascia col fiato sospeso tutti i telespettatori di Un posto al sole. Quando entrerà in scena Luca, con chi interagirà, quale sarà il suo ruolo? Tutti quesiti ai quali possiamo rispondere con la messa in onda delle puntate che vedranno come assoluto protagonista il nuovo arrivato.

Luca Capuano lascia Il paradiso delle signore?

Ricordiamo che l’affascinante attore vanta un certo tipo di curriculum: Centrovetrine, Le tre rose di Eva, Il paradiso delle signore e tanto altro. Su quest’ultimo, Capuano dice: “Non so ancora quale sarà il mio futuro, son contento però che la soap continui”. La serie di Rai Uno è stata infatti rinnovata per un altro anno dopo aver riscosso un grande successo nella stagione appena passata.