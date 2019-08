Il Paradiso delle Signore: l’attore Giordano Petri entra nel cast

Il Paradiso delle Signore: Giordano Petri nella nuova stagione

Le riprese dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore sono iniziate e in questi giorni è trapelata la notizia di una new entry nel cast della seconda stagione. È infatti ormai certo che l’attore umbro Giordano Petri sarà nella nuova stagione della fortunata daily soap del pomeriggio di Rai 1. Ancora non si sa in che ruolo ritroveremo l’attore. Attualmente è impegnato anche a teatro nello spettacolo “Carlo Levi a sud di Eboli”, come protagonista nel ruolo di Italo Calvino. Petri ha un curriculum di tutto rispetto, lo abbiamo già visto sul piccolo schermo in grandi lavorazioni Rai come Un Medico In Famiglia 9 e Don Matteo. Ha lavorato pure in serie Mediaset quali Distretto di Polizia 10 e Ris Roma 2. Chissà qual ruolo è stato assegnato all’attore umbro! Sarà un nuovo Don Giovanni pronto a far battere il cuore a qualche venere del Paradiso?

Gli attori nella seconda stagione de Il Paradiso delle Signore

Gli attori già confermati per la seconda stagione de Il Paradiso delle Signore sono: Giorgio Lupano nei panni del ragionier Cattaneo, Alessandro Tersigni che interpreterà ancora Vittorio Conti assieme alla sua Marta Guarnieri che ha il volto di Gloria Radulescu. Troveremo anche Vanessa Gravina con la sua rigorosa contessa Adelaide e il commendatore Umberto Guarnieri interpretato dall’attore Roberto Farnesi. Tra le veneri ci sarà un nuovo personaggio, ovvero quello di Marina Fiore, interpretata da una giovane promessa tutta italiana: l’attrice Ludovica Coscione. Confermate inoltre Gabriella e Irene, che il pubblico del piccolo schermo ha imparato ad apprezzare nonostante i primi dissapori.

Il Paradiso delle Signore: in tv dal 14 ottobre

La nuova stagione della serie di Rai 1 tornerà a far compagnia in televisione dal lunedì al venerdì, a partire dal 14 ottobre alle 15:40. I cambiamenti saranno molteplici e tutti da scoprire. Intanto la Rai, dall’inizio dell’estate, sta mandando in onda le repliche della prima stagione de Il Paradiso delle Signore.