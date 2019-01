Il Paradiso delle Signore, Sandro Recalcati: le anticipazioni di Luca Capuano

By

Luca Capuano: è entrato a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore

Il paradiso delle Signore sta riscuotendo grande successo. Il pubblico di Rai 1 sta apprezzando molto la daily soap ambientata nell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta. Da qualche puntata è entrato a far parte del cast anche il bel attore napoletano Luca Capuano che ha fatto il suo esordio il 31 dicembre 2018. A quanto pare l’ultimo dell’anno porta molto bene a detta di Luca. “Il fatto di entrare in scena l’ultimo giorno dell’anno rappresenta una sorta di ponte con quello che verrà” commenta felice. “Lo vivo proprio come un segno di buon auspicio” aggiunge. L’attore infatti fa sapere che sta vivendo molto bene questa nuova esperienza nei panni di Sandro Recalcati, un giovane e talentuoso discografico.

Luca Capuano è molto vicino al suo personaggio Sandro Recalcati

L’ex volto de Le Tre Rose di Eva, parla al settimanale Nuovo tv del suo nuovo lavoro: “Il mio ruolo, quello di Sandro Recalcati è legato al mondo della musica, che amo moltissimo, quindi è motivo di grande felicità”. Luca Capuano pare quindi amare molto il suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore. Infatti il suo Sandro Recalcati è un grande discografico abituato a viaggiare in tutto il mondo che: “Si inserisce nella storia grazie al suo fiuto da talent scout: scoprirà le doti canore della commessa Tina Amato” commenta Capuano. Ci sarà tra i due anche un grande legame che si formerà nel tempo, anticipa Luca: “Nasce un rapporto forte, profondo”. Prosegue Capuano: “Lui per lei diventa subito un punto di riferimento, un pigmalione al quale affidarsi per realizzare il suo sogno”.

Luca lancia un indovinello

La storia scontrosa tra Tina e Sandro Recalcati, secondo Luca Capuano potrebbe assomigliare tanto alla storia di due personaggi famosi degli anni Cinquanta-inizio anni Sessanta. L’attore però non svela di chi si tratta. Chissà di chi sta parlando…