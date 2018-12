Il Paradiso delle Signore: l’attore Luca Capuano entra nel cast

Il Paradiso delle Signore: l’attore Luca Capuano sarà nel cast da fine dicembre

Il Paradiso delle Signore ha rinnovato il cast e buona parte della trama da raccontare ad un pubblico sempre molto affezionato. La daily soap del pomeriggio di Rai 1, vedrà una new entry nel cast. Si tratta di un attore molto conosciuto nel mondo della fiction. Il settimanale Vero ha infatti annunciato che dalla puntata 81 che andrà in onda il 31 dicembre, Luca Capuano farà parte de Il Paradiso delle Signore e che “vestirà i panni di Sandro Recalcati, un affascinante discografico e talent scout”. Il 41 enne aveva già anticipato via social che nell’imminente futuro ci sarebbe stato per lui un nuovo impegno professionale. Aveva lanciato indizi riguardo una serie Rai ambientata negli anni ’60. Chissà come il suo personaggio si incastrerà nelle vicende degli altri protagonisti della soap!

Torna al Paradiso delle Signore la coppia Capuano-Farnesi

Luca Capuano ha insospettito i suoi fan attraverso Instagram ed è tutto vero, la conferma c’è e lo vederemo sul piccolo schermo da lunedì 31 dicembre nei panni di Sandro Recalcati. Impersonando un talent scout e discografico sicuramente il suo ruolo sarà intrecciato con quello di Tina alias Neva Leoni che interpreta una delle Veneri del Paradiso, giovane e talentuosa cantante. Ma pensandoci un po’ il bel attore napoletano si ritrova adesso nuovamente sul set al fianco di Roberto Farnesi. Infatti in molti si ricorderanno che i due erano insieme nel cast della amata fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva. Proprio Farnesi sul suo profilo Instagram, postando una foto con il suo collega Capuano, scrive:“I buoni amici si rincontrano sempre”.

Luca Capuano torna in tv

Luca Capuano torna sul piccolo schermo dopo il ruolo del cattivo e spietato Edoardo Monforte ne Le tre rose di Eva. Nel Paradiso delle Signore ricoprirà un ruolo più dolce e sensibile come in realtà è il suo carattere?Aspettiamo la fine dell’anno per scoprirlo e vederlo dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Rai 1.