Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 7- 11 gennaio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019

In onda dal lunedì al venerdì, il Paradiso delle Signore regala sempre colpi di scena che tengono incollati al piccolo schermo tutti gli appassionati della daily soap di Rai 1. Il pomeriggio è sempre pieno di inaspettate novità: anche questa settimana ci saranno importanti risvolti per il neonato rapporto tra Vittorio Conti e Marta Guarnieri. Intanto Nicoletta rischierà di perdere il bambino per colpa di un incidente e suo padre Luciano sarà molto arrabbiato con la signorina Calligaris che sarà invece alle prese con un incontro importante. Insomma tutti incollati alla tv, nel frattempo se non resisti leggi subito le anticipazioni di Gossip e tv!

Lunedì 7 gennaio

Umberto Guarnieri scopre che sua figlia Marta vive a casa di Vittorio Conti, infastidito decide di costringerla a tornare a casa. L’uomo teme che si possa scatenare uno scandalo, invece la giovane Guarnieri è solo alla ricerca di un appartamento da occupare da sola. Intanto Nicoletta Cattaneo è molto stressata per i preparativi del matrimonio con Riccardo Guarnieri, ormai manca poco al grande giorno.

Martedì 8 gennaio

Ormai è certo il ciclista Fausto Coppi è morto, al Paradiso delle Signore la notizia ha messo in subbuglio tutti gli animi, per questo Vittorio Conti decide di organizzare un evento in memoria del campionissimo. Salvatore Amato intanto è sempre più turbato riguardo i sentimenti che prova nei confronti di Elena, la fidanzata di suo fratello Antonio. Ludovica scopre che Nicoletta aspetta un figlio da Riccardo e fa di tutto per impedire le nozze tra i due.

Mercoledì 9 gennaio

Federico Cattaneo confessa finalmente a Paolo che non sta studiando per nessun esame. Per evitare di ricevere la cartolina che lo chiamerà alla leva militare, chiede a Roberta un aiuto disperato per riuscire a superare un esame universitario. Tina intanto cerca in tutti i modi di farsi notare dal giovane e bel discografico Sandro Recalcati, ma purtroppo ogni tentativo risulta essere vano.

Giovedì 10 gennaio

Nicoletta ha subito una brutta caduta durante il lavoro, tutti al Paradiso sono preoccupati perché potrebbe perdere il bambino che porta in grembo. Riccardo è preso dai sensi di colpa e scompare nel nulla. Luciano Cattaneo intanto è scontroso e rimprovera la signorina Calligaris per non avergli riferito che sua figlia ha subito un incidente.

Venerdì 11 gennaio

Al Paradiso delle Signore arriva un misterioso uomo che sembra essere molto interessato a Clelia Calligaris. Tutto fa pensare al marito della capo commessa. Vittorio decide di fare un particolare regalo a Marta Guarnieri, simbolo di un legame più solido con lui e il Paradiso.