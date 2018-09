Il paradiso delle signore riassunto vecchie puntate: dove eravamo rimasti

Il paradiso delle signore: new entry e grandi adii

Ci siamo quasi. I protagonisti (non tutti) de Il paradiso delle signore stanno per tornare su Rai Uno. Come ormai noto, non più in prima serata, ma alle 15.30. Un appuntamento quotidiano che darà un nuovo volto alla serie televisiva. Prima di sapere cosa succederà nei nuovi episodi della serie, facciamo un passo indietro. Come si è conclusa la seconda stagione? I fan della fiction con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno ricordano perfettamente le ultime immagini dei due protagonisti: lui inerme colpito da una pistola tra le braccia di lei in lacrime, mentre all’interno del Paradiso erano in corso i festeggiamenti del nuovo anno. Finale apertissimo, che ha lasciato i fan con una domanda: Pietro Mori è morto?

Il paradiso delle signore: le coppie della seconda stagione

Teresa e Pietro avrebbero dovuto ricominciare una nuova vita insieme. Mori, infatti, era stato costretto a vendere il Paradiso per poter saldare i debiti ed evitare tragiche conseguenze. Andreina, interpretata da Alice Torriani, aveva aiutato l’ex fidanzato acquistando i grandi magazzini di Milano. Anche la donna aveva ritrovato la serenità insieme a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Quinto e Anna, dopo che il padre della bambina della ragazza aveva provato a riprendere la figlia, erano stati obbligati a fuggire all’estero con la speranza di trovare finalmente la felicità. Se anche Pietro e Teresa, nonostante le difficoltà sembravano pronti ad affrontare un futuro insieme, ecco che la notte di Capodanno ha cambiato tutto.

Il paradiso delle signore: una nuova veste per il Paradiso

Nonostante le numerose firme raccolte dai fan che volevano una terza stagione con Pietro Mori vivo, la Rai ha deciso di fare molti cambiamenti alla fiction. Da serie tv diventerà soap, da sei puntate in prima serata, a quasi duecento episodi in fascia pomeridiana tutti i giorni, dai protagonisti storici a molte new entry. Ritroveremo solo Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti e Alice Torriani nei panni di Andreina, non ci saranno più: Giuseppe Zeno, Giusy Buscemi, Christiane Filangieri e le veneri che abbiamo conosciuto negli anni. Arriveranno, invece, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu, Enrico Oetiker, Giorgio Lupano, Enrica Pintore, Sara Ricci e Giulia Arena. L’appuntamento con il nuovo Paradiso è per lunedì 10 settembre alle 15.30, sempre su Rai Uno.