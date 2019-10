Il Paradiso delle Signore: problemi tra Marta e Vittorio dopo il matrimonio

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: cosa succederà a Marta e Vittorio dopo il matrimonio

Chi è appassionato di soap lo sa: la felicità dura sempre poco. E la regola non cambia per Il Paradiso delle Signore, tornato in onda (con successo) su Rai Uno dallo scorso lunedì 14 ottobre. Dopo il tanto agognato matrimonio ci sarà più di qualche problema tra Marta e Vittorio. Situazioni piuttosto ingarbugliate, che metteranno a rischio il nuovo rapporto dei coniugi Conti. Ad annunciarlo gli attori protagonisti della serie: Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu. I due – che sono grandi amici nella vita di tutti i giorni – hanno ammesso che la vita matrimoniale non sarà tutta rosa e fiori per Vittorio e Marta.

Le anticipazioni di Alessandro Tersigni sul Paradiso delle Signore

“Vittorio e Marta coroneranno, finalmente, il loro sogno d’amore ma il destino, in futuro, tornerà a mettere sulla loro strada e sulla loro unione non pochi problemi. Anche sul fronte professionale il mio personaggio vivrà un importante momento di svolta. Tornerà, infatti, ad occuparsi del reparto creativo e a dedicarsi ai suoi amati caroselli”, ha dichiarato Alessandro Tersigni a Vero Tv. “Il matrimonio rappresenterà un momento di grande felicità per Marta ma, ovviamente, come in ogni storia d’amore che si rispetti, i problemi sono dietro l’angolo. Lo loro storia comincerà a scricchiolare, ci saranno degli attriti tra i due. E nulla sarà più come prima. Marta, peraltro, non vorrà essere posta di fronte alla scelta tra carriera e maternità”, ha invece anticipato Gloria Radulescu.

Il Paradiso delle Signore: cambia il rapporto tra Marta e il padre

“Marta ha un carattere tosto e determinato. Nelle prossime puntate assisterete a un cambiamento del rapporto con suo padre Umberto. Ci sarà, infatti, una notizia inaspettata, una verità che arriverà dal passato e che porterà a una rottura nel rapporto tra i due”, ha aggiunto Gloria Radulescu, che grazie a Il Paradiso delle Signore ha raggiunto la grande popolarità.

Boom di ascolti per il matrimonio tra Marta e Vittorio

In attesa di saperne di più, volano gli ascolti de Il Paradiso delle Signore. La puntata con il matrimonio tra Marta e Vittorio ha registrato il record stagionale (per ora) con un ottimo 15.84% di share. Una vera rivincita per una soap che era a un passo dalla fine…