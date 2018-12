Il Paradiso delle Signore, Gloria Radulescu: “Giro con mascherina e cortisone”

Il Paradiso delle Signore: l’attrice Gloria Radulescu soffre di asma da smog

Giovane, bella e brava. La vita, si sa, non risparmia nessuno e qualche hanno fa ha colpito anche l’attrice Gloria Radulescu. La dolce e intraprendente Marta Guarnieri de Il Paradiso delle Signore aveva solo due anni e mezzo quando per la prima volta ha avuto la sua prima crisi respiratoria. “Improvvisamente iniziavo a respirare faticosamente fino a diventare gonfia e cianotica”, ha raccontato Gloria al settimanale OK. “Il precipitarsi al pronto soccorso in ambulanza ha evitato il peggio” , ha aggiunto.

La giovane è stata costretta ad andare in giro con mascherine e bombolette d’ossigeno, utili durante una eventuale crisi. Dopo questi episodi e vari accertamenti, la diagnosi: è asma da smog. I medici hanno subito consigliato alla famiglia di Gloria Radulescu di trasferirsi in una città più pulita rispetto a Roma. “Ci siamo trasferiti a Corato, in provincia di Bari a una decina di chilometri dal mare e circondata dalle campagne, dove vivevano i miei zii”, ha ammesso Gloria.

Nonostante qualche nuovo episodio, ora Gloria sta meglio

In Puglia, come per magia tutto, è passato in poco tempo, tanto che Gloria Radulescu non ha più avuto altre crisi.“Molto probabilmente tutti quegli anni di salubrità, mi hanno giovato profondamente”, ha evidenziato l’attrice. Nella primavera di tre anni fa però una crisi si è ripresentata, proprio a Roma durante una passeggiata in centro. “Sono stata assalita dal panico, mi ero quasi dimenticata di quel problema, mai mi sarei aspettata che si ripresentasse”, ha svelato Gloria. Da quel momento l’ex modella ha iniziato una cura di cortisone sotto consiglio medico, ma fortunatamente è stato l’unico momento in cui ne ha avuto bisogno. “Da allora in poi, grazie a mia madre, ho imparato a gestire l’emergenza, che si presenta solo quando il livello di smog è tanto alto”, ha spiegato Gloria.

La sua salute è sempre sotto controllo

Dopo un altro lieve episodio a Parigi, Gloria soffre sempre meno di crisi d’asma da smog. Fa spesso controlli e gestisce al meglio la situazione portando con sé tutto il necessario: “La precauzione, si sa, non è mai troppa”, ha confessato.