Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 24-28 dicembre 2018

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre 2018

Una settimana davvero piena di colpi di scena sta per arrivare al Paradiso delle Signore. La daily soap di Rai 1 non va in vacanza e racconta le vicende dei protagonisti che sconvolgeranno le loro vite anche nei giorni di festività. Il grande magazzino è ancora in bilico ma Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) ha trovato un modo per poter sperare di tenerlo ancora in piedi. Casa Cattaneo è in subbuglio: Riccardo passa la viglia del Natale a cena dai suoi suoceri, mentre tra il ragioniere e la Calligaris si consuma qualcosa di inaspettato. Adelaide mostra finalmente ogni sua fragilità al contrario di suo cognato (Roberto Farnesi) ancora in corsa spietata per far fallire il Paradiso delle Signore. Leggi subito le anticipazioni di Gossip e tv e non perdere neanche un attimo della soap italiana più seguita della Rai!

Lunedì 24 dicembre

Si respira tristezza nell’aria anche se è la vigilia del Santo Natale, infatti le sorti del Paradiso delle Signore sembrano essere ormai segnate e negative. Umberto obbliga sua figlia Marta a prendere una decisione drastica: o la sua famiglia o il Paradiso. Riccardo Guarnieri si reca a casa Cattaneo per passare la vigilia con Nicoletta e la sua famiglia. Il giovane Guarnieri porta con sé un regalo che però mette in difficoltà il capo famiglia, Luciano.

Martedì 25 dicembre

Luciano Cattaneo non partecipa al pranzo di Natale, il ragioniere raggiunge Clelia Calligaris e il momento li trasporta in un piacevole momento di intimità per entrambi. Intanto Don Saverio chiede alla dolce Elena di tenere delle lezioni serali ai figli degli emigrati della parrocchia. Marta rovista tra i suoi ricordi e trova un vecchio album di famiglia che le dà un’ottima idea per poter salvare il Paradiso prima che sia troppo tardi.

Mercoledì 26 dicembre

Silvia, moglie del ragionier Cattaneo, scopre sul colletto della camicia di suo marito una macchia di rossetto. La donna sospetta un tradimento da parte di suo marito. Il sedicente discografico Walter Belli non molla ancora la presa e fa firmare a Tina, con l’inganno, un contratto in esclusiva. Marta accompagnata da Vittorio parte alla ricerca di un prezioso quadro di famiglia che potrebbe aiutare il grande magazzino.

Giovedì 27 dicembre

Tra Clelia e Luciano c’è stato un bacio appassionato ma, i due cercano in tutti i modi di nascondere e dimenticare quanto accaduto. Intanto il ragioniere cerca disperatamente di ottenere una proroga dalla Banca Guarnieri, mentre Marta chiede a Luca Spinelli un aiuto per riuscire a vendere il quadro di famiglia e ottenere la somma necessaria per salvare il Paradiso. Adelaide intanto teme di avere perso il suo ascendente vincente nei confronti di suo cognato Umberto, per questo tenta di far riappacificare i rapporti tra l’uomo e sua figlia.

Venerdì 28 dicembre

Il Paradiso è in via di fallimento, per riuscire a restare in piedi tutte le Veneri offrono i loro stipendi ma la cifra non basta. Adelaide ha un sincero confronto d’effetto con suo nipote Riccardo, la donna in questa occasione getta via la sua precisione e potenza e mostra inaspettatamente ogni sua fragilità. Umberto Guarnieri si reca al Paradiso, forte e sicuro di aver vinto la sua battaglia. Luca Spinelli intanto conclude la vendita del quadro di nascosto a Marta e Vittorio.