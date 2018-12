Il Paradiso delle Signore, Umberto fuma troppo? Farnesi risponde alle critiche

Il Paradiso delle Signore: Roberto Farnesi promette che il suo Umberto Guarnieri fumerà meno

Il settimanale Dipiù tv dedica da sempre uno spazio alle lettere dei lettori indirizzate alle stelle del cinema e della televisione. Questa settimana tocca rispondere a Roberto Farnesi che interpreta il potente banchiere milanese Umberto Guarnieri nella daily soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Una lettrice, attenta e grande appassionata del Paradiso gli scrive:“Mi piace tutto tranne un dettaglio: il tuo personaggio fuma il sigaro“. Le sigarette, gli alcolici, le scollature provocanti sono da sempre grandi punti soft che non si dovrebbero mai sottolineare più del dovuto. Infatti secondo la donna sarebbe un cattivo esempio da diffondere al pubblico spettatore e aggiunge:“Anche tu fumi nella vita reale o devi farlo per il personaggio?”. Roberto Farnesi risponde e svela un particolare riguardo il suo Umberto:“Fumerà ancora il sigaro ma meno di quanto si è visto fino ad oggi”.

Roberto Farnesi fuma come il terribile Umberto Guarnieri, ma moderatamente

L’attore Roberto Farnesi nella risposta alla domanda della lettrice dice a proposito del suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore:“È un banchiere degli anni Cinquanta e in quel periodo non si sapeva ancora che il fumo facesse così male” aggiunge “si fumava di più e non c’era il divieto di farlo in luoghi pubblici come oggi”. Con questa risposta il bel Farnesi vuole comunicare alla lettrice e a tutti che questa è una scelta dettata dal periodo storico che la daily soap di Rai 1 ha portato sul piccolo schermo. Nessun messaggio negativo da trasmettere, solo linearità e verità nel racconto dei fatti. In più Roberto rivela il suo rapporto con il fumo di sigarette:“Anch’io fumo, ma pochissimo: mi concedo al massimo tre sigarette al giorno, la sera dopo cena, quando mi rilasso”.

Roberto Farnesi felice del successo del Paradiso delle Signore

L’attore toscano si dice molto entusiasta del lavoro che sta svolgendo girando la soap Il Paradiso delle Signore. Infatti sul suo profilo Instagram scrive:“Questa serie mi sta dando grandi soddisfazioni”.