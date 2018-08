Roberto Farnesi new entry de Il Paradiso delle Signore

Roberto Farnesi è una delle new entry della terza stagione de Il Paradiso delle Signore che dal 10 settembre 2018 andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.30. Da fiction si è trasformata in una vera e propria soap opera. Farnesi veste i panni di Umberto Guarnieri, banchiere senza scrupoli, vedovo e padre di due figli, Marta e Riccardo, che ha cresciuto solo con l’aiuto della cognata Adelaide visto che la moglie Margherita è scomparsa prematuramente. Umberto garantisce il denaro necessario per aprire il grande magazzino ma in realtà spera che non abbia successo perché vuole impadronirsi del terreno su cui nasce, in cui vuole costruire uno dei primi grattacieli italiani.

Roberto Farnesi è Umberto Guarnieri: le dichiarazioni

Farnesi ha deciso di prendere parte a Il Paradiso delle Signore perché la qualità è rimasta quella della fiction in prima serata. Racconta gli anni del boom economico della fine degli anni Cinquanta dove era tutto a misura d’uomo, con vestiti eleganti e belli da indossare. “Un banchiere ambizioso, un uomo d’affari, un cinico che sembra foraggi il progetto della riapertura del Paradiso finanziandolo, in realtà le sue mire sono altre. Liberatorio interpretare un cattivo dall’aria austera“, ha dichiarato l’attore attraverso le pagine del settimanale Spy. Un’inedita avventura per lui.

Roberto Farnesi diventa cattivo per fiction

Per la prima volta in assoluto Roberto Farnesi si trova a rivestire il ruolo di cattivo. Una bella esperienza: “Fa piacere (essere considerato un personaggio affascinante, ndr), ma ci rido su, sono tutte etichette che ti appiccicano addosso. Contento di aver avuto tanti ruoli gratificanti, ma finalmente ho un ruolo negativo con un bel carisma. Tante volte nei film ti affezioni al cattivo fascinoso e carismatico, stavolta sono io“, ha continuato sempre nella stessa intervista. Il pubblico si affezionerà a questo personaggio oppure verrà criticato sui social? Staremo a vedere cosa accadrà in questa nuova versione “cattiva” di Roberto Farnesi…