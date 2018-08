Il Paradiso delle Signore 3: chi sono i nuovi attori e personaggi

By

Chi sono i nuovi attori e personaggi de Il Paradiso delle Signore 3

Il Paradiso delle Signore torna in tv. Dopo le due fortunate stagioni, la fiction è stata promossa dalla Rai: dal 10 settembre 2018 andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.30. La serie con Giusy Buscemi, Giuseppe Zeno e Alessandro Tersigni diventa una soap opera e ci saranno molteplici cambiamenti. A partire dagli attori protagonisti: non ci saranno più Teresa e Pietro, mentre Vittorio Conti diventerà protagonista assoluto. Sarà proprio quest’ultimo a riaprire il grande magazzino, rispettando così la memoria dell’amico Mori. Oltre a Tersigni è stata riconfermata solo un’attrice già presente nella serie, ovvero Alice Torriani che indossa i panni di Andreina. Chi sono dunque i nuovi personaggi e attori del Paradiso delle Signore? Scopritelo insieme a noi!

Da Roberto Farnesi a Vanessa Gravina: i nuovi volti della soap opera di Rai Uno

Roberto Farnesi è Umberto Guarnieri. Banchiere senza scrupoli, vedovo e padre di due figli, Marta e Riccardo, che ha cresciuto solo con l’aiuto della cognata Adelaide visto che la moglie Margherita è morta prematuramente. Umberto garantisce i soldi necessari per aprire il grande magazzino ma in realtà spera che non abbia successo perché vuole impadronirsi del terreno su cui sorge, dove vuole costruire uno dei primi grattacieli italiani.

Vanessa Gravina è Adelaide di Sant’Erasmo. È una nobildonna che mette il prestigio della famiglia e la posizione sociale prima di tutto. Ha aiutato il cognato Umberto a crescere i figli dopo l’improvvisa morte della sorella. Adelaide è sempre stata innamorata dell’uomo ma non è stata mai ricambiata. È una donna elegante, sarcastica e snob, che è stata costretta a fare molte rinunce nel corso della sua vita.

Gloria Radulescu è Marta Guarnieri. La figlia del banchiere Umberto che si innamora di Vittorio. Questo interesse amoroso è però ostacolato dalla situazione sentimentale di Conti, impegnato con Andreina che diventa latitante perché accusata dell’uccisione di Pietro Mori. Marta è una ragazza ribelle, che vuole fare carriera senza l’aiuto della ricca e prestigiosa famiglia. Trova lavoro al Paradiso delle Signore come pubblicitaria.

Enrico Oetiker è Riccardo Guarnieri. L’altro figlio del banchiere Umberto, ha un temperamento ben diverso da quello della sorella Marta. È un giovane pigro e viziato che approfitta dell’agiatezza della sua famiglia per avere ogni tipo di vantaggio. È una continua delusione per Umberto, che ha grandi progetti per il figlio. Riccardo è appassionato di cavalli e quando ha un incidente durante una gara la sua vita cambia.

Il Paradiso delle Signore 3: il ritorno dell’attrice Sara Ricci in tv

Giorgio Lupano è Luciano Cattaneo. È il contabile del grande magazzino. Ottiene l’incarico da Umberto, che lo rende a tutti gli effetti la sua spia all’interno dell’azienda. È da tempo in crisi con la moglie, un’arrampicatrice sociale dalla quale ha avuto due figli. Lavorando al Paradiso delle Signore comincia a provare interesse per Clelia.

Enrica Pintore è Clelia Calligaris. La capo commessa del Paradiso delle Signore, che nasconde un grosso segreto mai confessato a nessuno. La donna è fuggita insieme al figlio da un marito violento. Per timore che il marito la trovi, ha affidato il bambino alle suore.

Sara Ricci è Anita Marini. È la proprietaria di un caffè che si trova proprio accanto al grande magazzino. È una donna simpatica ed emancipata. Un’imprenditrice senza un compagno accanto: questo basta a scatenare le malelingue dell’epoca.

Giulia Arena è Ludovica Brancia di Montalto. Una giovane di famiglia nobile che crede che tutto le sia dovuto. Si innamora di Riccardo e va su tutte le furie quando il ragazzo le preferisce Nicoletta, di umili origini.