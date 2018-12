Il Paradiso delle Signore: Gloria Radulescu parla della sua malattia

Gloria Radulescu parla per la prima volta della sua malattia ai bronchi

Giovane e brillante attrice di origini romene, Gloria Radulescu è uno dei personaggi centrali della fortunata daily soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Gloria che ogni settimana da il volto a Marta Guarnieri, confessa al settimanale Tv Mia di essere stata malata nei primi anni della sua vita. Racconta di essere nata prematura e che poi si è ammalata di asma da smog. “Mi venivano forti crisi respiratorie, diventavo cianotica e dovevo ricorrere alla bombola d’ossigeno per riprendermi”, dichiara, “Ho rischiato più di una volta di morire”.

Per questo i medici consigliarono alla sua famiglia di trasferirsi in un paese vicino al mare perché lo iodio, contenuto nell’acqua e nell’aria che si respira in queste zone, poteva aiutare molto i pomoni malati di Gloria. Così assieme a sua mamma e suo fratello si trasferì a Corato in provincia di Bari, dove ha poi completato il percorso di studi ed è guarita completamente.

Gloria presto debutterà come scrittrice

L’attrice romena è instancabile così come la sua Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore. Infatti dichiara che quando non è impegnata sul set, dedica gran parte del suo tempo ad un’altra passione: la scrittura. “Non amo oziare, nel tempo libero cerco sempre nuove esperienze da fare” racconta la Radulescu. Così ha iniziato a scrivere diverse poesie che saranno raccolte e pubblicate a breve. “Sto lavorando anche ad un romanzo”, dichiara con entusiasmo Gloria. Tratterà le vicende della sua vita, in questo momento è a metà scrittura: “Non riesco ad andare oltre perché le vicende seguono la mia vita, quindi la trama cambia di continuo”. Ma di materiale ne ha a sufficienza, ha vissuto molte esperienze nella sua vita anche se è ancora giovanissima.

In onda ogni settimana su Rai 1

Proprio come Marta, anche Gloria Radulescu racconta di essere inarrestabile e sempre in attesa di fare qualcosa di nuovo. Dichiara di chiedersi spesso: “Che cos’altro posso aggiungere alla mia vita?”. Per adesso continuerà a deliziare il pubblico di Rai 1 dal lunedì al venerdì con Il Paradiso delle Signore.