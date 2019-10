Ascolti tv venerdì 18 ottobre: Tale e quale show stravince su L’isola di Pietro 3

By

Dati ascolti Tv venerdì sera 18 ottobre: vince Tale e quale show con Carlo Conti

Eccoci arrivati ai nuovi risultati dell’ennesima e agguerritissima sfida del venerdì sera, 18 ottobre in questo caso, in cui Rai e Mediaset hanno sfoderato due assi nella manica: da una parte infatti su Rai Uno è andata in onda la finale di Tale e quale show, che ha visto trionfare Agostino Penna, e dall’altra Canale 5 ha trasmesso la prima puntata della fiction L’Isola di Pietro 3 che con Gianni Morandi è da sempre seguitissima. A (stra)vincere l’appuntamento serale di ieri è stato Tale e quale show con 3.903.000 telespettatori e il 19.54% di share.

Ascolti Tv 18 ottobre, L’isola di Pietro 3 si ferma al 14.62% e a 2.961.000 telespettatori

Gli altri canali non hanno fatto registrare dei risultati degni di nota, anche perché parliamo di prodotti dal seguito decisamente più ridotto rispetto ad esempio a Rocco Schiavone 3 che mercoledì ha tallonato persino Amici Celebrities in quanto a numero di telespettatori. L’Isola di Pietro 3 potrebbe ingranare nel corso delle prossime puntate, visto che il rivale diretto ha schierato la finalissima di un programma decisamente amato, ma per adesso deve accontentarsi di 2.961.000 telespettatori e del 14.62% di share. Vediamo gli altri risultati:

Rai Uno – Tale e quale show 2019: 3.903.000 telespettatori, share 19.54%; Rai Due – NCIS Los Angeles + Criminal Minds: 1208.000 telespettatori, share 4.89% + 893.000, share 3.94%; Rai Tre – Contromano: 1.374.000 telespettatori, share 5.88%; Rete Quattro – Quarto Grado: 1.275.000 telespettatori, share 7.19%; Canale 5 – L’isola di Pietro 3: 2.961.000 telespettatori, share 14.62%; Italia Uno – Guardians – Il risveglio dei guardiani: 1.072.000 telespettatori, share 4.58%; La 7 – Propaganda live: 846.000 telespettatori, share 4.75%.

Venerdì 18 ottobre ascolti access prime time, è ancora trionfo per I soliti ignoti

Quello del programma I soliti ignoti è sempre un trionfo dall’inizio della messa in onda: la trasmissione infatti è da tempo sopra ai 5 milioni di telespettatori e viaggia su cifre davvero importanti; buona anche la performance di Striscia la notizia che in effetti riesce a difendersi bene con quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori. Vediamo tutti i dati di ascolto dell’access prime time:

Rai Uno – I soliti ignoti – Il ritorno: 5.070.000 telespettatori, share 20.89%; Rai Due – Tg2 post: 809.000 telespettatori, share 3.32%; Rai Tre – Blob + Storie minime + Un posto al sole: 1.009.000 telespettatori, share 4.62% + 1.106.000 telespettatori, share 4.80% + 1.576.000 telespettatori, share 6.54%; Rete Quattro – Stasera Italia prima e seconda parte: 1.282.000 telespettatori, share 5.48% + 1.263.000 telespettatori, share 5.18%; Canale 5 – Striscia la notizia: 4.495.000 telespettatori, share 18.42%; Italia Uno – CSI: Miami: 1.071.000 telespettatori, share 4.51%; La 7 – Otto e mezzo: 1.717.000 telespettatori, share 7.14%.

Dati Auditel 18 ottobre preserale: L’Eredità VS Caduta Libera, Rai Uno continua a vincere

Stessa tendenza della settimana scorsa riguardo ai dati dei due sfidanti del preserale, L’Eredità e Caduta Libera, visto che i numeri non cambiano e il picco è ovviamente confermato nella seconda parte di entrambi, quando la gara entra nel vivo; ecco tutti i dati del preserale:

Rai Uno – L’Eredità – La sfida dei 7 + L’Eredità: 2.962.000 spettatori, share 20.8% + 4.525.000 spettatori, share 24.41%; Rai Due – NCSI: 1.083.000 telespettatori, share 5.12%; Rete Quattro – Tempesta d’amore: 834.000 telespettatori, share 4.03%; Canale 5 – Caduta libera, Inizia la sfida + Caduta libera: 2.261.000 telespettatori, share 16.7% + 3.586.000, share 20.1%; Italia Uno – CSI: Miami: 587.000 telespettatori, share 2.92%; La 7 – Josephine Ange Gardien: 242.000 telespettatori, share 1.69%.

Altri ascolti degni di nota di venerdì 18 ottobre: record per Il paradiso delle signore

Segnaliamo infine che Il paradiso delle signore ha registrato il suo record stagionale con il matrimonio di Vittorio e Marta che ha fatto totalizzare 1.628.000 telespettatori e il 15.84% di share.