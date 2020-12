La soap con Vittorio Conti, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina non va in onda per una settimana

Breve break natalizio per Il Paradiso delle Signore. La serie non va in onda su Rai Uno per cinque giorni, più precisamente da lunedì 28 dicembre 2020 a venerdì 1 gennaio 2021. Vittorio, Umberto, Luciano e tutti gli altri tornano in video il prossimo lunedì 4 gennaio. Una pausa che molti telespettatori non apprezzano ma, nonostante il lockdown, la rete ha deciso di preservare gli ascolti tv del prodotto. Ascolti altissimi: questa quinta stagione è la più vista tra le tre daily con più di due milioni di telespettatori.

Al momento non è chiaro se Il Paradiso delle Signore è riconfermato anche per la prossima stagione televisiva ma gli ultimi risultati fanno ben sperare. Oltre a macinare ascolti sul piccolo schermo, la soap con Alessandro Tersigni è tra le più viste su Raiplay, la piattaforma streaming della Rai. La serie va avanti regolarmente fino a maggio e poi si valuta il suo destino.

Cosa ci attende nei primi mesi del 2021? In primis quello che tutti aspettano da tempo: il ritorno di Marta Guarnieri. Dopo aver dato buca al marito a Natale a causa di una bufera di neve la giovane fotografa fa finalmente ritorno a Milano. Il rientro di Gloria Radulescu – che si è presa una pausa dal set per dedicarsi agli affetti – è previsto entro il prossimo febbraio.

Prima, però, zia Adelaide si scontra di nuovo col nipote acquisito Vittorio Conti. La Contessa non vede di buon occhio il legame che si è instaurato tra l’ex pubblicitario e la cognata Beatrice. Non solo: Adelaide trova del tutto inappropriato che la sua ex dipendente viva sotto lo stesso tetto di Vittorio. Una situazione indecorosa a detta di Adelaide, che fa il possibile per preservare la reputazione della nipote e della sua famiglia.

Intanto per Beatrice si aprono le porte del Paradiso delle Signore dopo il lavoro al Circolo. La cognata di Vittorio diventa infatti la nuova segretaria di Luciano mentre porta avanti gli studi in Ragioneria. In più Beatrice si avvicina parecchio a Clelia, con la quale nasce una bella e profonda amicizia.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore torna poi a galla il triangolo amoroso che coinvolge Salvatore, Gabriella e Cosimo. Il barista e l’ex fidanzata trovano la lettera rubata da Agnese mentre Bergamini si dà da fare con i preparativi di nozze.

Irene ha problemi famigliari ed è costretta a dormire nel magazzino del Paradiso delle Signore e viene aiutata da Rocco mentre Federico non riesce ancora a perdonare la madre Silvia. Marcello deve vedersela di nuovo con il Mantovano e ha un confronto con Ludovica.

Nelle puntate del 2021 più spazio, poi, al ciclismo, con Rocco, Armando e Pietro in prima linea per dare una svolta alle rispettive vite. Luciano e Clelia, invece, sono pronti ad uscire ufficialmente allo scoperto nonostante la morale dell’epoca.