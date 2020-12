Il Paradiso delle Signore, Marta non torna a Natale: slitta il suo ritorno

Natale da separati per Marta e Vittorio a Il Paradiso delle Signore. Contrariamente a quanto assicurato da qualche fan il ritorno della signora Conti nella serie di Rai Uno non è previsto per dicembre. L’attrice Gloria Radulescu è tornata sul set in questi giorni ma in video non la vedremo prima del 2021. I due protagonisti della soap trascorrono quindi le festività natalizie in due località differenti.

Come rivelano le ultime anticipazioni Marta non riesce a tornare a Milano a causa di una bufera di neve. La fotografa era pronta a trascorrere il Natale insieme al marito Vittorio e alla sua famiglia ma il piano salta a causa di un problema meteorologico. Prima, però, non mancano le grane con la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La donna non prende bene la decisione di Marta di passare le feste con la famiglia Conti anziché con quella Guarnieri.

Adelaide non vuole stare lontana dalla nipote il giorno di Natale e così tenta di allontanare Beatrice, Pietro e Serena da Milano. La Contessa offre alla signora Conti un soggiorno in una rinomata località sciistica. Ovviamente tutto a sue spese. Una proposta davvero allettante ma Beatrice declina l’invito: la donna capisce che i figli vogliono stare accanto allo zio Vittorio e desiderano conoscere Marta.

Ovviamente Adelaide non si arrende e per ripicca revoca all’improvviso le ferie di Beatrice, che lavora ancora come inserviente al Circolo. Vittorio è furioso e affronta la Contessa a villa Guarnieri. Beatrice, dal canto suo, dà le dimissioni dopo aver visto alcuni colleghi comportarsi male nei confronti dei figli Pietro e Serena.

Mentre Vittorio e Adelaide litigano arriva una telefonata che cambia tutto: Marta non può più tornare in Italia. A causa di una tempesta di neve non può prendere alcun aereo da New York. Vittorio trascorre così il Natale a casa sua, con la cognata e i nipoti. Beatrice resta pure a dormire da Vittorio: i due sono davvero in sintonia.

Il ritorno di Marta è previsto tra gennaio e febbraio: la Guarnieri deve fare i conti con una realtà ben diversa da quella che ha lasciato. Il marito Vittorio ha a che fare con una nuova famiglia mentre è venuto fuori che Federico non è in realtà figlio di Luciano Cattaneo bensì di Umberto Guarnieri.

Perché Gloria Radulescu era andata via

Dopo tre anni di lavoro no stop a Il Paradiso delle Signore Gloria Radulescu ha deciso di concedersi una pausa per concentrarsi sulla sua vita privata. Da qualche mese ha ritrovato l’amore: oggi è felicemente fidanzata con Daniele Di Benedetti, formatore e ricercatore di felicità che vive a Malta. L’attrice ha trascorso gli ultimi mesi fuori dall’Italia: un periodo lontana dallo stress, dagli impegni quotidiani di lavoro e dedito solo al benessere fisico e psicologico.