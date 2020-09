Il Paradiso delle Signore nuovo orario e anticipazioni 7-11 settembre 2020

L’attesa è finalmente finita: Il Paradiso delle Signore riapre i battenti! Dopo l’emergenza Coronavirus, che ha costretto ad una brusca sospensione, la soap opera riparte su Rai Uno lunedì 7 settembre. Come sempre andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì ma con un nuovo orario. Non si partirà più alle 15.40 bensì alle 15.55. Una scelta dell’azienda per lanciare Oggi è un altro giorno, il nuovo programma di Serena Bortone che prende il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. La serie con Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu non si scontrerà più con Uomini e Donne ma solo ed esclusivamente con Il Segreto, in onda su Canale 5. Grazie al grande impegno e al lavoro compiuto da attori, registi e tecnici, Il Paradiso delle Signore Daily è stata una delle prime serie a tornare in produzione dopo il lockdown. Dal 30 giugno il set ha riaperto nel massimo rispetto dei protocolli sanitari per continuare il racconto dell’Italia degli anni ’60 e le avvincenti storie che gravitano attorno al grande magazzino milanese. Nelle nuove puntate si riprende da dove ci eravamo lasciati, con Riccardo e Ludovica a un passo dal matrimonio. Terminati gli episodi della quarta stagione ci sarà un salto temporale di circa cinque mesi che catapulterà poi il cast nella quinta stagione.

Anticipazioni nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate in onda su Rai1 dal 7 settembre, Vittorio e sua moglie Marta, dopo il complicato percorso vissuto nel tentativo di avere un figlio, trovano davanti al Paradiso una neonata abbandonata di cui decidono di prendersi cura. Gabriella invece è ancora indecisa se dare una possibilità a Cosimo, sempre più innamorato, o aspettare un gesto di Salvatore che non si è più fatto avanti per cercare di recuperare il loro rapporto. Intanto, Agnese si lacera nel senso di colpa per avere sottratto la lettera che il figlio ha mandato alla ragazza e che, forse, li avrebbe fatti finalmente riavvicinare. Dopo il difficile intervento chirurgico, Federico ritorna dalla Svizzera camminando sulle proprie gambe sotto lo sguardo felice di tutti, soprattutto di suo padre Luciano. Il giovane Cattaneo è pronto a ricominciare una nuova vita, ma il rapporto con Roberta è in crisi e Marcello è pronto a farsi avanti con la Venere, che si dimostra sempre più confusa tra i suoi due contendenti.

Il Paradiso delle Signore torna finalmente in televisione

A Villa Guarnieri intanto, Umberto è sempre più preoccupato per le sorti di Adelaide, che da giorni non dà notizie dagli Stati Uniti. Dopo essere venuto a conoscenza di una scottante verità riguardo al passato di Ravasi, Guarnieri decide di partire per salvare la sua Adelaide da un uomo apparentemente pericoloso. Nel frattempo Ludovica sta finalmente per coronare il sogno della sua vita, obbligando Riccardo a sposarla con l’inganno. Ma proprio quando il matrimonio è alle porte un evento inaspettato rischia nuovamente di mischiare le carte: Nicoletta torna a Milano con la piccola Margherita.

Lunedì 7 settembre

Riccardo informa Ludovica che vuole aiutare Angela a ritrovare suo figlio e Ludovica, facendo buon viso a cattivo gioco, lo appoggia. In atelier il clima inizia a essere più disteso dopo che Vittorio è riuscito a far ragionare Gabriella e Agnese. Nel frattempo Delfina Bergamini regala a Cosimo il suo anello perché possa darlo a Gabriella come proposta di matrimonio.

Martedì 8 settembre

Luciano inizia a restituire a Clelia i soldi per l’operazione di Federico e lei si sente irrimediabilmente in colpa per averlo ingannato e vorrebbe raccontargli la verità sulla provenienza del denaro, ma ha promesso a Silvia di non farlo. Umberto continua a essere preoccupato per Adelaide, di cui ormai ha perso completamente le tracce. Federico non riesce ancora a perdonare Roberta, nonostante le pressioni di Luciano. Marcello approfitta del momento per avvicinarsi sempre di più alla ragazza.

Mercoledì 9 settembre

Federico torna dalla Svizzera camminando sulle sue gambe. L’operazione è perfettamente riuscita. A villa Guarnieri arriva un telegramma di Adelaide che rassicura tutti. Umberto, però, non crede che il messaggio sia stato scritto dalla contessa. Federico si sente pronto a perdonare Roberta ma quando va a casa sua la trova in compagnia di Marcello e i due finiscono per litigare di nuovo.

Giovedì 10 settembre

Roberta è dispiaciuta per come si sono messe le cose con Federico, ma non ha intenzione di chiedergli scusa. Federico ha un’accesa discussione con Marcello. Riccardo incontra il padre adottivo del figlio di Angela: l’ambasciatore non è intenzionato ad aiutare in alcun modo la Barbieri. Luciano scopre l’inganno di Silvia e Clelia riguardo ai soldi dell’operazione di Federico.

Venerdì 11 settembre

Clelia confessa a Luciano la verità sul prestito per l’operazione di Federico e lui si sente tradito anche dall’unica donna di cui si è sempre fidato. Marcello si dichiara nuovamente a Roberta ma lei decide di mettergli un freno. Federico torna sui suoi passi ma ha ancora bisogno di tempo per fare chiarezza. Salvatore assiste per caso alla proposta di matrimonio di Cosimo a Gabriella. Marta trova una neonata davanti al Paradiso.