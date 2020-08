Manca sempre meno al ritorno de Il Paradiso delle Signore. Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, la soap opera di Rai Uno ripartirà lunedì 7 settembre al consueto orario delle 15.40. La trama riprenderà da dove era stata interrotta, con Riccardo pronto a sposare l’amica di infanzia Ludovica mentre Federico è riuscito a sottoporsi ad un intervento alle gambe grazie al sostegno economico del padre biologico Umberto Guarnieri. Un segreto che ha portato a diventare alleate Silvia Cattaneo e Clelia Calligaris. Ma si sa che i segreti hanno le gambe corte e nelle nuove puntate Luciano Cattaneo scoprirà la verità sui fondi messi a disposizione dalla capo commessa. Una rivelazione che, giustamente, il ragioniere non accetterà e questo influirà negativamente sul suo rapporto con Clelia.

Le anticipazioni di Enrica Pintore su Il Paradiso delle Signore

“Il ragionier Cattaneo scoprirà che i soldi per l’operazione di Federico provenivano da Umberto Guarnieri. Il rapporto tra Luciano e Clelia entrerà in crisi”, ha anticipato l’attrice Enrica Pintore al settimanale Vero Tv. Ma non è finita qui perché per Cattaneo non sarà facile destreggiarsi tra la famiglia e una relazione clandestina. “Anche Federico comincerà a nutrire sospetti sulla relazione tra lui e Clelia. Un bel problema per Luciano, visto che tiene tanto a Clelia, ma anche all’armonia della sua famiglia”, ha dichiarato la Pintore, che indossa i panni di Clelia Calligaris dalla terza stagione de Il Paradiso delle Signore. La Pintore non ha nascosto di aver tratto ispirazione per il suo personaggio da quello di Christiane Filangieri, la capo commessa Clara Mantovani delle prime due stagioni.

Il rapporto tra gli attori Enrica Pintore e Giorgio Lupano

Se sul set de Il Paradiso delle Signore sono amanti focosi e passionali, nella vita di tutti i giorni Enrica Pintore (Clelia Calligaris) e Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo) hanno un rapporto di grande amicizia. “È diventato mio fratello, ormai! Abbiamo una grandissima sintonia e un ottimo affiatamento anche fuori dal set”, ha assicurato la Pintore, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo a Miss Italia 2003. A un passo dal vincere Veline ha poi ottenuto il ruolo di Professoressa a L’Eredità. Successivamente ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente alla recitazione. Prima de Il Paradiso delle Signore ha preso parte a diverse fiction quali: I Cesaroni, Don Matteo, Centovetrine, Un medico in famiglia, Enrico Piaggio-Un sogno italiano.

Altre anticipazioni sul ritorno de Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Vittorio e Marta troveranno una neonata abbandonata davanti al grande magazzino e decidono di adottarla. Riccardo è pronto a sposare Ludovica ma il ritorno inaspettato di Nicoletta cambierà la situazione. Gabriella resterà divisa tra Cosimo e Salvatore, mentre Roberta non saprà chi scegliere tra Federico e Marcello. Nel frattempo Umberto sarà preoccupato per Adelaide, in viaggio di nozze negli Stati Uniti. Il banchiere scoprirà un inquietante segreto su Achille Ravasi e deciderà di partire per salvare la cognata.