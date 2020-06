Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marta e Vittorio adottano una bambina

In attesa di guardare i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, continuano a trapelare indiscrezioni e anticipazioni sugli amati protagonisti. Negli ultimi giorni è stata Gloria Radulescu a fornire qualche spoiler sul futuro del suo personaggio, Marta Guarnieri. Che, come sappiamo, è sposata con Vittorio Conti ma non riesce ad avere figli. Nel promo mostrato dalla Rai dopo l’ultima puntata – la soap è stata costretta a chiudere prima per colpa dell’emergenza Coronavirus – si intravedono Marta e Vittorio con una bambina in braccio. La stessa piccina che l’imprenditore ha notato al Paradiso qualche giorno prima in braccio alla povera sorella: la neonata sarà adottata dai Conti? A quanto pare sì ma non si tratterà di una permanenza definitiva, come anticipato dalla Radulescu.

Le anticipazioni di Gloria Radulescu sul futuro di Marta e Vittorio

“Nello spot si vede una bimba che arriverà nella loro famiglia. Arriverà per caso nelle loro vite, stravolgendo un po’ tutto. Starà con loro per un po’ e farà riflettere Marta e Vittorio sul senso di famiglia. Per quanto riguarda il finale della seconda stagione nessuno ne è a conoscenza, perché la stesura era ancora in corso d’opera prima dell’interruzione delle riprese. Chi lo sa come andrà a finire tra Marta e Vittorio e l’arrivo di questa bimba”, ha dichiarato Gloria Radulescu in un’intervista rilasciata a Corato Live. Al momento dunque nulla è definitivo anche se gli sceneggiatori de Il Paradiso delle Signore hanno già rivelato che la sceneggiatura della quinta stagione è stata scritta durante il periodo del lockdown.

Il set de Il Paradiso delle Signore è ancora chiuso

Ad oggi il set de Il Paradiso delle Signore rimane chiuso: qualche tempo fa Alessandro Tersigni aveva parlato di una probabile riapertura a giugno ma al momento non ci sono novità ufficiali. Questo ritardo delle riprese influirà negativamente sulla messa in onda della soap opera: è probabile che le nuove puntate non verranno trasmesse su Rai Uno prima del prossimo ottobre. In questo periodo tocca accontentarsi delle repliche in onda ogni giorno su Rai Uno dalle 15.40 alle 16.30, di quelle settimanali ogni sabato pomeriggio su Rai Premium e di quelle in streaming su Rai Play (dove è possibile rivedere anche le prime due stagioni con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi). Intanto nelle ultime settimane sono trapelate altre news interessati sul futuro dei protagonisti, a partire da quello di Riccardo e Ludovica.

Tutte le ultime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore assisteremo al matrimonio tra Riccardo Guarnieri e Ludovica Brancia di Montalto che sarà pieno di sorprese, con veri e propri colpi di scena (c’entra forse il tanto atteso ritorno di Nicoletta?). Per l’occasione tornerà Flavia, la madre di Ludovica, mentre a casa Cattaneo riapparirà zia Ernesta. Federico tornerà a camminare e dovrà chiarirsi con Roberta, che prova ancora qualcosa per Marcello. Salvatore, invece, si avvicinerà alla nuova Venere Laura mentre Gabriella cercherà di capire i suoi sentimenti per Cosimo.