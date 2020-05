Il Paradiso delle Signore anticipazioni: colpo di scena al matrimonio di Ludovica e Riccardo

In attesa delle nuove puntate – che dovrebbero arrivare su Rai Uno tra settembre e ottobre – continuano a trapelare indiscrezioni e anticipazioni su Il Paradiso delle Signore. Tra le trame lasciate in sospeso il triangolo amoroso tra Ludovica, Riccardo e Angela. Come sappiamo quest’ultima ha lasciato il Guarnieri dopo aver scoperto che Ludovica aspetta un figlio proprio dal ragazzo. Ma l’ereditiera sta fingendo: ha messo su un teatrino per allontanare Riccardo e Angela e riuscire così a sposare il rampollo. E proprio il grande giorno riserverà più di un colpo di scena, come anticipato da Giulia Arena, l’ex Miss Italia che da due anni presta il volto a Ludovica Brancia di Montalto.

Ludovica incinta per finta: ora parla l’attrice Giulia Arena

“Ludovica è da sempre un personaggio molto controverso. Amato e odiato dal pubblico. Antagonista per certi versi, ma sempre mossa da questo suo desiderio d’amore”, ha premesso Giulia Arena in un’intervista rilasciata a DiLei. “Nel corso delle ultime puntate abbiamo svelato la sua gravidanza e la proposta a Riccardo di costruire insieme una famiglia, ma purtroppo queste scene sono state girate a ridosso del lockdown ed anche noi siamo stati costretti a interrompere le riprese“, ha aggiunto. “Sicuramente il finale di stagione avrà molti colpi di scena, anche e sopratutto legati al personaggio di Ludovica e di questa sua “particolarissima” gravidanza!”, ha anticipato.

A Il Paradiso delle Signore torna Flavia, la madre di Ludovica

Dunque ci aspetta davvero di tutto nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Tra le tante novità pure il ritorno di Flavia, la madre di Ludovica. La donna tornerà proprio per il matrimonio della figlia: un matrimonio che Flavia non vede di buon occhio visto i suoi trascorsi con Umberto Guarnieri, padre di Riccardo.