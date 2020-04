Il Paradiso delle Signore anticipazioni nuove puntate: chi sceglierà Roberta tra Federico e Marcello

Finale sospeso per Roberta Pellegrino a Il Paradiso delle Signore. A causa del Coronavirus il set è stato chiuso e la troupe non è riuscita a girare le ultime puntate della soap opera. Così non sappiamo se la bella Venere riuscirà a tornare tra le braccia del fidanzato Federico o se si lascerà consolare dall’aitante Marcello. Il triangolo amoroso tornerà protagonista in autunno, quando – si spera – partiranno le nuove puntate della fiction. Nel frattempo Federica De Benedittis, bella e talentuosa interprete di Roberta, ha fornito qualche anticipazione sul futuro, chiarendo che ci sarà una resa dei conti tra la studentessa di Ingegneria e il figlio del ragionier Cattaneo.

Le anticipazioni dell’attrice Federica De Benedittis: il confronto tra Roberta e Federico

“Roberta resterà in sospeso, divisa tra due uomini, il fidanzato Federico e Marcello, con cui c’è stato un bacio fugace. Nemmeno io so come si concluderà questo triangolo amoroso. Gli autori hanno smesso di mandare i copioni perché stavano considerando di riscrivere alcuni episodi per accorciare le riprese e finire in tempo”, ha premesso Federica De Benedittis. La 29enne ha anticipato quello che accadrà in una scena che ha già girato e che purtroppo non è ancora andata in onda. “Roberta riuscirà a rivedere Federico. Lui tornerà dalla Svizzera dopo l’intervento che gli ha restituito l’uso delle gambe. Inizialmente non vorrà vedere Roberta, ma poi capitolerà e la incontrerà. A quel punto ci sarà una resa dei conti. Roberta capirà se il suo sentimento per Federico era influenzato dalla sua condizione fisica o se è vero amore. Poi resta da vedere se Federico la perdonerà per avere baciato Marcello”, ha confidato.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda il prossimo autunno

“Ritorneremo presto sul set. Non c’è niente di ufficiale, si parla di giugno. Stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce. L’importante è lavorare in sicurezza”, ha spiegato Alessandro Tersigni in un’intervista concessa a Vanity Fair. Se si tornerà sul set in estate le nuove puntate saranno disponibili su Rai Uno già da settembre-ottobre 2020. Gli sceneggiatori non si sono mai fermati, neppure in quarantena, e hanno già scritto la sceneggiatura della quinta stagione che è stata confermata in anticipo dopo il grande successo ottenuto quest’anno.