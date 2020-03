Il Paradiso delle Signore, l’altezza della nuova Venere Laura Parisi: parla l’attrice Arianna Montefiori

Non è passata inosservata la nuova Venere del Paradiso delle Signore. Laura Parisi ha subito fatto breccia nel cuore del pubblico per la sua simpatia e un pizzico di goffaggine. Ad interpretarla la giovane Arianna Montefiori, già vista in Che Dio ci aiuti e L’Isola di Pietro. La fidanzata del cantante Briga – i due sono legati dall’autunno 2019, galeotta è stata una cena a casa dell’amica in comune Diana Del Bufalo – è molto contenta di questo nuovo impegno televisivo e sta entrando a poco a poco nel clima del set. I telespettatori più attenti avranno sicuramente notato che Laura svetta sulle colleghe per via dell’altezza: la Montefiori è alta ben 1.76. Un’altezza poco comune negli anni Sessanta tanto che Arianna sta facendo un intenso lavoro per entrare nel pieno spirito dell’epoca.

Le dichiarazioni di Arianna Montefiori sul nuovo personaggio Laura Parisi

“La soap è bellissima perché improvvisamente mi ritrovo catapultata negli anni Sessanta con scenografie, costumi e acconciature pazzesche. So che devo lavorare ancora un po’ sulla mia fisicità: Le spalle più dritte, un diverso portamento e, come mi dice sempre il regista, non devo vergognarmi della mia altezza”, ha dichiarato Arianna Montefiori a Tele Sette. “Sono 1.76, quindi un po’ diversa dal prototipo di ragazza dell’epoca”, ha puntualizzato. “Laura è un personaggio forte, solare, che non si lascia abbattere dalle avversità. È molto diverso da quelli drammatici che ho interpretato finora”, ha aggiunto la 25enne, nata e cresciuta a Roma.

Laura Parisi entra subito in sintonia con il barista Salvatore Amato

Nonostante i pregiudizi iniziali, Laura Parisi conquista subito un posto a Il Paradiso delle Signore e pure nel cuore di qualcuno… A poco a poco vedremo infatti un avvicinamento importante tra l’ex pasticcera e Salvatore Amato, fresco di rottura con la stilista Gabriella Rossi. Laura, inoltre, conquista subito anche la signora Agnese Amato, ai ferri corti con l’ex nuora.