Il Paradiso delle Signore, Gabriella e Salvatore si lasciano? Arriva la nuova Venere Laura Parisi

Il triangolo amoroso tra Cosimo Bergamini, Gabriella Rossi e Salvatore Amato sta per diventare un quadrilatero a Il Paradiso delle Signore. L’ingresso della nuova Venere Laura Parisi porta infatti scompiglio nella vita del barista siciliano, già messa a dura prova dalla crisi che sta vivendo con la spigliata stilista. Quest’ultima, nonostante il grande amore che da tempo prova per Salvatore, comincia ad avere un rapporto sempre più stretto con Cosimo. I due si ritrovano addirittura a Parigi insieme e questo manda su tutte le furie Salvatore. Tra i due promessi sposi spuntano nuovi litigi e malintesi che spingono la creativa a chiedere una pausa di riflessione al fidanzato. E di questo periodo difficile ne approfitta Cosimo – che si dichiara apertamente a Gabriella – ma pure Laura, new entry nel team delle Veneri capitanate da Clelia Calligaris.

Le dichiarazioni degli attori Emanuel Caserio e Arianna Montefiori

Tramite alcune stories Instagram Emanuel Caserio, che da due anni presta il volto a Salvatore Amato, ha lasciato intendere che qualcosa accade a Il Paradiso delle Signore tra il suo personaggio e la nuova Venere Laura. “Con la nuova Venere Laura semplice amicizia per Salvatore oppure qualcosa di più?”, ha chiesto una follower. L’attore di Latina si è limitato a rispondere con l’emoticon delle tre scimmiette, segno che i due personaggi hanno sicuramente molto da condividere… A dare qualche informazione in più sulla situazione ci ha poi pensato Arianna Montefiori, che interpreta Laura. “All’inizio Laura lavorerà molto per crearsi una rete di relazioni. Verrà aiutata dalla collega Roberta e troverà un “sostegno” in Salvatore“, ha dichiarato la giovane a Tv Sorrisi e Canzoni. Insomma, qui gatta ci cova….

Il Paradiso delle Signore, Laura Parisi: chi è l’attrice Arianna Montefiori

Arianna Montefiori, 25 anni, è nota per le sue partecipazioni a Che Dio ci aiuti e a L’isola di Pietro. Nata e cresciuta a Roma è nota alle cronache rosa per via della sua relazione con l’ex cantante di Amici Mattia Briga. Arianna è molto amica di un’altra attrice famosa, Diana Del Bufalo.