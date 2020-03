Gabriella e Salvatore non stanno più insieme: come reagisce Agnese a Il Paradiso delle Signore

La trasferta a Parigi di Gabriella dà il colpo di grazie alla storia d’amore tra la stilista de Il Paradiso delle Signore e Salvatore Amato. Quest’ultimo arriva addirittura a dare un pugno al rivale Cosimo Bergamini, scatenando così il caos in caffetteria. Stanca dei continui litigi e delle sfuriate di gelosia, l’ex Venere chiede al promesso sposo una pausa di riflessione. Scelta che porta a delle conseguenze importanti, nella vita privata ma soprattutto sul lavoro. Perché, non va dimenticato, la signorina Rossi lavora insieme alla suocera (o forse dovremmo dire ex?) Agnese. La sarta del grande magazzino non reagisce bene a questa rottura tra Gabriella e Salvatore e prende una decisione importante.

La signora Agnese chiede a Vittorio di poter lavorare da casa

“Come mamma Agnese è molto preoccupata per suo figlio Salvatore, visto che si convince che Gabriella non sia più innamorata di lui. Nonostante tutto, però, Agnese riesce a gestire il dolore che prova in questo momento con grande contegno. È una donna che non si lascia di certo andare alla disperazione e continua a lavorare”, ha anticipato Antonella Attili, la talentuosa attrice che da due stagioni presta il volto ad Agnese Amato ne Il Paradiso delle Signore. Dunque la donna continua a lavorare ma chiede a Vittorio Conti di poterlo fare da casa, in modo da non vedere tutti i giorni Gabriella. Non solo: durante un’emergenza in Atelier la signora Rossi non viene supportata dall’ex suocera.

Agnese e Salvatore vicini alla nuova Venere Laura Parisi

Entrambi furiosi con Gabriella, Agnese e Salvatore finiscono per avvicinarsi alla nuova Venere Laura Parisi. Dopo un inizio titubante, Clelia dà alla giovane una possibilità e le concede addirittura una grossa opportunità in vista della settimana pasquale. Laura riscontra più di qualche difficoltà ma per fortuna è aiutata da Salvatore e Agnese, che prendono a cuore la situazione della new entry.