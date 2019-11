Il Paradiso delle Signore, Nicoletta va via: parla l’attrice Federica Girardello

Nicoletta lascia Il Paradiso delle Signore: Federica Girardello fuori dal cast

Brutte notizie per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore: Nicoletta Cattaneo sta per uscire di scena. Il gossip circola da tempo ma ora arriva la conferma dall’attrice Federica Girardello. Su Instagram la 25enne ha rivelato che non fa più parte del cast della soap opera di Rai Uno. La Girardello ha preso degli impegni precedenti alla decisione della Rai (arrivata in extremis!) di tornare a girare la serie tv e così non ha potuto prendere parte ad altri episodi. Questo ha spinto gli sceneggiatori a cercare un escamotage per allontanare Nicoletta da Milano: la Venere va via con il marito Cesare, che ha ricevuto un’importante offerta di lavoro in un’altra città. Non si tratta dunque di un addio ma solo di un arrivederci, tanto che la Girardello spera di tornare presto sul set della serie di Rai Uno.

Le parole di Federica Girardello sul Paradiso delle Signore

“Per ora non ci sarò più nella serie. In futuro non lo so”, ha scritto Federica Girardello su Instagram in risposta ad alcuni follower. In queste settimane l’attrice de Il Paradiso delle Signore è impegnata a teatro, dove è pure produttrice e insegnante. Un amore, quello per il palcoscenico, che ha sempre contraddistinto la carriera della Girardello. Ma su Instagram Federica ha chiarito anche il motivo della sua assenza al matrimonio dei colleghi Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso. “Io non abito a Roma e purtroppo non sono riuscita a partecipare al matrimonio di Federica e Giulio perché lavoravo”, ha spiegato la Girardello.

Fine della storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta

Per ora, quindi, non c’è futuro per la relazione tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo, nonostante la presenza della figlia Margherita. Riccardo cerca un modo per annullare il matrimonio tra Nicoletta e Cesare ma la Cattaneo sceglie di restare accanto al marito, andando via da Milano.