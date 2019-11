Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2019

By

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre 2019

Il Paradiso delle Signore è finalmente tornato in tv ed è più avvincente ed entusiasmante che mai. La settimana dal 4 all’8 novembre 2019 si preannuncia ricca di colpi di scena e svolte inaspettate. Protagonista della settimana è, ancora una volta, la tormentata relazione tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo. Il primo cerca un modo per annullare il matrimonio tra la sua amante e il marito Cesare ma quest’ultimo è pronto a lasciare addirittura Milano pur di allontanare Nicoletta da Riccardo. Intanto Cosimo e Gabriella entrano sempre più in sintonia mentre i fratelli Angela e Marcello devono affrontare diversi problemi economici e di salute. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore!

Lunedì 4 novembre

Vittorio comunica alle Veneri che saranno loro le protagoniste del filmato promozionale del Paradiso delle Signore. Intanto Marta rivela a Riccardo di averlo visto baciarsi con Nicoletta. Angela ha bisogno di soldi per pagare l’affitto e chiede aiuto ad Adelaide.

Martedì 5 novembre

Cesare scopre la tresca tra Riccardo e Nicoletta. Riccardo, nel frattempo, si mette in contatto con il vescovo per cercare di ottenere l’annullamento del matrimonio di Nicoletta e Cesare. Angela si lascia coinvolgere da Adelaide in un piano rischioso, quello contro il contabile dei Brancia.

Mercoledì 6 novembre

Riccardo prepara un contratto in esclusiva con Cosimo, all’insaputa di Vittorio e Luciano, che quando lo scoprono rimangono molto delusi da questo comportamento. Marcello affronta il ladro che ha derubato sua sorella ma nello scontro ha la peggio e deve correre al pronto soccorso.

Giovedì 7 novembre

Nicoletta si confida con Roberta riguardo la sua complicata situazione sentimentale. Cosimo e Gabriella diventano sempre più complici e Agnese se ne accorge subito. Angela non ha trovato i soldi per pagare l’affitto e Marcello cerca di risolvere la situazione con la padrona di casa.

Venerdì 8 novembre

Silvia e Luciano scoprono la tresca tra Nicoletta e Riccardo. Cesare riceve un’allettante proposta di lavoro che prevede il trasferimento in un’altra città. Umberto trova un modo per liberarsi dell’amministratore del patrimonio delle Brancia.