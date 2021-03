Il Paradiso delle Signore Marta e Dante: Vittorio scopre tutta la verità

Marta ha tradito Vittorio con Dante a Il Paradiso delle Signore. È successo durante il soggiorno della signora Conti a New York. Nello stesso periodo l’ex pubblicitario si è avvicinato alla cognata Beatrice: i due, che hanno avuto una relazione da ragazzi, si sono scambiati un bacio appassionato. Marta è all’oscuro di tutto così come Vittorio non sospetta, almeno inizialmente, della vicinanza tra la moglie e il signor Romagnoli, con il quale è pronto ad entrare in affari.

La prima a scoprire la verità sulla storia è Fiorenza, la cugina di Dante nonché vicepresidentessa del Circolo. Subito dopo è la volta di Adelaide: la Contessa di Sant’Erasmo apprende quanto accaduto in America grazie ad una lettera della nipote. Marta, stanca di bugie e segreti, decide di confidarsi con la zia, che resta turbata dalla vicenda. Subito dopo Adelaide affronta Dante Romagnoli e lo invita a rinunciare a Marta per il suo bene.

Non solo: Adelaide chiede al cognato Umberto di indagare sul passato di Dante. Fiorenza, invece, comincia a ricattare la Contessa con la storia tra Marta e Romagnoli. Ma Adelaide è stanca del comportamento della Gramini e mette a rischio l’onore della sua famiglia mentre Umberto fa una scoperta inquietante su Dante.

Alla fine Vittorio scopre tutto grazie a Fiorenza, che fa delle insinuazioni pericolose su Romagnoli e Marta. L’imprenditore capisce che qualcosa non quadra e affronta Dante: l’incontro/scontro tra i due non finisce nel migliore dei modi. Vittorio prende così la decisione di volare a Parigi, dove la moglie si è recata per stare vicino al fratello Riccardo.

Risvolti assai inaspettati che vedremo nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda a fine marzo. Durante la settimana di Pasqua, invece, scopriremo nuovi dettagli sulla liaison tra Dante e Marta, come spifferato dall’attrice Gloria Radulescu sui social network.

L’interprete italo-rumena si è allontanata dal set per diversi mesi per dedicarsi alla vita privata e al nuovo fidanzato Daniele Di Benedetti. Ancora non è chiaro se Gloria Radulescu sarà presente anche nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza a settembre, o se lascerà definitivamente la soap di Rai Uno.