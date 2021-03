Il Paradiso delle Signore, Dante: Marta ha tradito Vittorio? La lettera

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore sono piene di emozione e dramma. Tutto merito del nuovo arrivato: l’imprenditore Dante Romagnoli. Dopo aver fermato il Mantovano il giovane, cugino di Fiorenza Gramini, resta a Milano per un po’. Il motivo? C’entra la sua storia con Marta… e sì, perché la fotografa e Dante hanno un passato misterioso. I due si sono conosciuti a New York, dove Romagnoli vive in pianta stabile, e qualcosa di importante è accaduto.

Dante Romagnoli (l’attore è Luca Bastianello, visto già in altre serie di successo) fa rientro in Italia proprio per rivedere Marta ma la signora Conti non è a Milano: è volata a Parigi per riflettere sull’ultima novità della sua famiglia. Federico Cattaneo è in realtà un Guarnieri, frutto di una passione clandestina tra Umberto e Silvia. In attesa del ritorno di Marta Dante conosce Vittorio Conti, con il quale decide di entrare in affari.

Dopo aver salvato i fondi per la Croce Rossa Dante è diventato il nuovo idolo del Circolo e di Adelaide, che lo invita a cena a Villa Guarnieri. Romagnoli accetta subito con la speranza di rivedere Marta ma rimane deluso visto che slitta il ritorno della ragazza. Marta decide infatti di restare a Parigi ancora per un po’: in Francia vivono il fratello Riccardo con Nicoletta e la piccola Margherita.

Nel frattempo Fiorenza comincia ad indagare sulla vita privata di Dante Romagnoli, cugino di suo marito. Vittorio, invece, è davvero colpito dall’intraprendenza dell’uomo e comincia a pensare ad eventuali affari insieme. Dante propone infatti a Vittorio di vendere gli abiti del Paradiso delle Signore in America: un’idea che piace subito, e molto, al dottor Conti.

Dante cerca di capire meglio anche gli affari di Umberto Guarnieri prima di lasciare momentaneamente Milano per un breve viaggio di lavoro a Parigi (proprio dove si trova Marta!). L’uomo dimentica però la sua agenda al Circolo: a trovarla è Fiorenza, che scopre così del legame tra il cugino e Marta Guarnieri in Conti.

Alla fine Dante è costretto a dire tutta la verità a Fiorenza su quanto accaduto a New York con Marta. La Gramini promette a Romagnoli di non rivelare a nessuno di questa liaison anche se, per vendetta nei confronti di Adelaide, è pronta a rendere la cosa di dominio pubblico.

Ma Adelaide scopre la verità in un altro modo: riceve una lettera da parte della nipote Marta nella quale racconta tutto quello che è accaduto tra lei e Dante in America. Una missiva che sconvolge letteralmente la Contessa di Sant’Erasmo.