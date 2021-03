Il Paradiso delle Signore, Dante Romagnoli: dove abbiamo già visto l’attore

By

New entry nel cast de Il Paradiso delle Signore. Nelle puntate di marzo arriva l’attore Luca Bastianello, che presta il volto a Dante Romagnoli. Un uomo affascinante, cugino di Fiorenza Gramini, pronto a scombussolare il matrimonio di Marta e Vittorio. Un matrimonio già messo in crisi da altri avvenimenti: prima il viaggio di Marta a New York, poi l’arrivo di Beatrice e infine le bugie sulla vera identità di Federico.

Dante Romagnoli si fa subito notare per il suo fascino, charme e per la sua intraprendenza, visto che riesce a fermare Il Mantovano. Ma dove abbiamo già visto Luca Bastianello, l’interprete di Dante? Classe 1979, Bastianello non è un volto nuovo nella fiction italiana. È diventato famoso con due soap molto amate dal pubblico: Vivere e Centovetrine.

Nella prima indossava i panni di Diego Blasi mentre nella seconda quelli di Federico Bettini, il figlio di Laura e Valerio. Successivamente Luca Bastianello ha preso parte ad altre fiction Rai e Mediaset. Solo per citarne alcune: Butta la luna, Rosso San Valentino, Un passo dal cielo, Squadra Mobile, Sacrificio d’amore. Nel curriculum di Bastianello anche tanto teatro.

Il Paradiso delle Signore è il grande ritorno in tv per Luca Bastianello, che mancava dal piccolo schermo dal 2018, da quando è andata in onda su Canale 5 Sacrificio d’amore. Fiction alla quale hanno lavorato altri attori del Paradiso: Federica De Benedittis (Roberta Pellegrino), Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo), Pietro Genuardi (Armando Ferraris).

Luca Bastianello non è inoltre il primo ex protagonista di Centovetrine che approda al Paradiso delle Signore. Alla soap di Canale 5 hanno lavorato il già citato Pietro Genuardi ma pure: Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant’Erasmo), Luca Capuano (Sandro Recalcati), Roberto Alpi (Achille Ravasi).

La vita privata dell’attore Luca Bastianello

Luca Bastianello è sposato dal 2016 con Kim Vu, un’americana di origini vietnamite. La coppia ha avuto una figlia, Sophia Grace, nel 2018. Prima di conoscere l’attuale compagna Luca è stato legato, seppur per un breve periodo, all’attrice rumena Alexandra Dinu. I due si sono innamorati sul set della fiction Rai Rosso San Valentino. Alexandra, ex moglie dell’ex calciatore Mutu, ha lavorato molto in Italia tra serie e film ma da qualche anno è tornata a vivere in Romania.