Il Paradiso delle Signore, Marcello e Roberta si lasciano: spunta Ludovica

Svolta inaspettata a Il Paradiso delle Signore. Marcello e Roberta si lasciano a causa di Ludovica Brancia di Montalto. Proprio così, il ritorno dell’ereditiera spezza una delle coppie più belle e affiatate della soap opera di Rai Uno. Che Roberta sarebbe partita senza Marcello era ormai chiaro da giorni: Pietro Masotti continua a recitare mentre Federica De Benedittis è assente dal set da settimane. La presenza di Ludovica, interpretata da Giulia Arena, è indubbiamente un bel colpo di scena.

Ma cosa succede di preciso? Come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Marcello è costretto a mentire a Roberta per via del Mantovano. Il tradimento con Ludovica Brancia di Montalto è solo una copertura per salvare la vita alla Venere. Tutto inizia con il ritorno di Ludovica a Milano dopo il matrimonio saltato con Riccardo Guarnieri. Archiviato il breve periodo trascorso a Parigi, Ludovica rientra in Italia con la speranza di ricongiungersi con i Guarnieri, ai quali è molto legata.

Inaspettatamente Ludovica ha un incontro con Marcello, suo ex autista personale. Forse non tutti lo ricordano ma Marcello ha lavorato per un breve periodo come autista della famiglia Brancia. Lavoro che è riuscito ad ottenere grazie alla sorella Angela, all’epoca cameriera al Circolo. Marcello è rimasto poco tempo a servizio di Ludovica: dopo aver sentito la madre Flavia parlar male di Angela e del suo modo di lavorare il ragazzo ha scelto di licenziarsi e ha così cercato un’occupazione in Caffetteria, che ha poi acquistato insieme a Salvatore dopo la dipartita dell’ex proprietaria, la signora Anita.

Tornando al presente Marcello viene coinvolto dal Mantovano in una tentata rapina. Barbieri è costretto visto che ha ancora un grosso debito nei confronti del malvivente. L’aiuto di Armando non è bastato a coprire l’ingente somma che Marcello ha accumulato a causa del gioco. Il Mantovano ricatta Marcello a tutto tondo: se non esegue i suoi ordini Roberta rischia la vita. Marcello continua a tenere Roberta all’oscuro di tutto e nel frattempo riesce a fare alla studentessa la proposta di matrimonio.

Le Veneri del Paradiso delle Signore, intanto, organizzano una serata in trattoria in onore di Roberta e Marcello ma quest’ultimo non si presenta. Roberta va a cercarlo e trova il fidanzato che bacia Ludovica. Marcello è costretto a simulare un tradimento per avere un alibi in merito alla tentata rapina con il Mantovano. Dopo un ultimo confronto con Marcello Roberta va a Bologna da sola, determinata a dimenticare tutto.

La storia tra Marcello e Roberta finisce dunque così, tra bugie, inganni e tradimenti fasulli. Ci sarà mai giustizia per tanta crudeltà? Lo scopriremo solo vivendo…