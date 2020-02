Il Paradiso delle Signore: Luciano scopre che Federico non è suo figlio, Silvia ammette tutto

Federico Cattaneo non è il figlio di Luciano e gli autori de Il Paradiso delle Signore hanno deciso di non mantenere questo segreto a lungo. Tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio Silvia svela la verità al marito dopo la confessione con don Saverio. La donna non riesce a restare in silenzio e durante la cena di San Valentino, organizzata romanticamente proprio da Luciano, ammette tutto. Una notizia che, ovviamente, sconvolge il ragioniere del grande magazzino milanese. Intanto Federico – che è rimasto sulla sedia a rotelle – resta momentaneamente all’oscuro di tutto e cerca di darsi da fare per riprendere in mano la sua vita. A tal proposito accetta l’invito di Vittorio Conti: Federico aiuta le ragazze del Paradiso in una nuova attività per la festa degli innamorati.

Chi è il padre biologico di Federico Cattaneo? Anticipazioni

Per ora non è chiaro chi sia il padre biologico di Federico Cattaneo. Secondo alcuni telespettatori de Il Paradiso delle Signore potrebbe essere Umberto Guarnieri, visto che Silvia ha lavorato come segretaria del banchiere prima del matrimonio. I due hanno mostrato una certa complicità nelle vecchie puntate e chissà che in passato Umberto, con il suo fascino, non abbia ammaliato pure l’intraprendente Silvia…

Federico e Roberta sono tornati insieme ma Marcello…

Nel frattempo Federico e Roberta sono di nuovo una coppia ma la ragazza comincia a nutrire una certa gelosia nei confronti di Marcello Barbieri. Mentre Clelia -che non ha ancora dimenticato Luciano – si avvicina ad Ennio, un vecchio amico di Vittorio Conti.