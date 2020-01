Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2020

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 febbraio 2020

Ci siamo: finalmente a Il Paradiso delle Signore Silvia Cattaneo sta per svelare il segreto sul figlio Federico. La donna lo confessa solo a Don Saverio, che è tenuto a non dire la verità a nessuno. Secondo molti telespettatori Federico non è davvero il figlio di Luciano bensì di Umberto Guarnieri, di cui Silvia è stata segretaria per tanti anni prima del matrimonio con il ragioniere. Sarà davvero questo il segreto della donna? Intanto Roberta sente la mancanza di Federico ma si scopre anche gelosa della vicinanza tra Marcello e la diva dei fotormanzi Lorena. Inoltre Ludovica scopre del nuovo impiego di Angela come Venere e non la prende molto bene. Leggi tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore su Gossipetv!

Lunedì 3 febbraio

Angela continua ad ottenere consensi in qualità di Venere a Il Paradiso delle Signore. Tra Adelaide e Achille sta nascendo una certa complicità e Umberto sembra soffrire particolarmente. Federico torna a casa e nota che la madre Silvia è più strana del solito. Tutti parlano del Festival di Sanremo e Salvatore e Marcello pensano di noleggiare un televisore da mettere in caffetteria.

Martedì 4 febbraio

Ludovica è sempre più convinta della relazione con Riccardo e si trasferisce definitivamente a villa Guarnieri. Umberto coglie l’occasione per chiedere scusa alla ragazza. Marcello coinvolge Lorena nella nuova iniziativa della caffetteria e questo ingelosisce parecchio Roberta. Al Paradiso delle Signore, per la finale di Sanremo, Conti organizza una serata aperta a tutti.

Mercoledì 5 febbraio

Armando prova a stare lontano da Agnese ma poi decide di andare alla cena organizzata dalla famiglia Cattaneo e la serata prende una svolta inaspettata. Adelaide affronta Umberto e Riccardo, dopo aver capito che, con la proposta di un investimento relativo ai giacimenti di gas nell’Adriatico, il nipote vuole aiutare il padre.

Giovedì 6 febbraio

Silvia è sempre più turbata e decide di parlarne con Don Saverio. Agnese e Armando sono molto vicini. Marcello e Salvatore si presentano con due biglietti per Sanremo da regalare a Marta e Vittorio per sdebitarsi dei tanti favori ricevuti. Tra gli ultimi l’idea di dirottare le clienti del Paradiso con una promozione sulla caffetteria.

Venerdì 7 febbraio

Marta rivela a Vittorio che potrebbe essere di nuovo incinta. Agnese scopre che Armando ha ricevuto una lettera che contiene informazioni sul marito Giuseppe e non la prende bene.