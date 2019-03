Il Paradiso delle Signore in onda anche sabato 16 marzo: il motivo

Il Paradiso delle Signore: perché non è andata in onda la puntata del 15 marzo 2019

Ogni giorno nel pomeriggio di Rai 1 alle 15.40, subito dopo il programma Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, va in onda da diversi mesi Il Paradiso delle Signore in versione daily. Venerdì 15 marzo 2019 però c’è stato un cambiamento nel palinsesto Rai. La programmazione della soap è saltata per dare spazio ad una edizione straordinaria del Tg1 che ha trasmesso una rubrica speciale sull’attentato terroristico in Nuova Zelanda. La puntata però non salta e andrà in onda in via del tutto eccezionale sabato 16 marzo alle 15, sempre su Rai 1. Il Paradiso regala colpi di scena e sempre nuovi risvolti nelle storie dei protagonisti che stanno appassionando il pubblico ma Rai 1 in questo caso ha dovuto lasciare spazio ad una importante notizia dovendo cancellare della programmazione la soap.

Sabato 16 marzo 2019 andrà in onda Il Paradiso delle Signore

La variazione di programmazione de Il Paradiso delle Signore è stata prontamente comunicata anche sulla pagina Facebook ufficiale della amata soap di Rai 1. Sabato 16 marzo alle 15 sarà regolarmente trasmessa la puntata del 15 marzo 2019, mentre è ormai certo che le riprese sono giunte al termine. Cala il sipario sul Paradiso e sulle vicende di protagonisti della soap che narra gli anni 60. Gran parte degli attori sui loro profili social stanno dando la triste notizia, da Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio Conti a Giorgio Lupano che veste i panni del ragionier Cattaneo.

Su Raiplay puoi rivedere tutte le puntate

Se hai perso un episodio e vuoi recuperarlo al più presto o vuoi rivedere qualche puntata de Il Paradiso delle Signore, puoi accedere a Raiplay. Nella sezione dedicata al daily di Rai 1, dalle 17.30 sono online ogni giorno le puntate del Paradiso, così non potrai perdere neanche un dettaglio. Se invece vuoi scoprire novità e anticipazioni puoi leggerle ogni settimana su Gossip e tv!