Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 18 – 22 marzo 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019

Mentre si girano le ultime scene de Il Paradiso delle Signore versione daily, la soap riscuote ancora molto successo nel pomeriggio di Rai 1. Infatti molti sono gli appassionati alle vicende dei protagonisti immersi nella Milano degli anni 60. Questa settimana Clelia Calligaris lascerà la città con la complicità di Luciano Cattaneo,Marta e Vittorio nasconderanno ai Guarnieri che Riccardo ha deciso di disintossicarsi ma lontano dalla sua famiglia. Nicoletta riceverà una proposta inaspettata mentre Tina farà la conoscenza di una affascinante donna. Nuovi e importanti risvolti dunque nelle vite di tutti i protagonisti del Paradiso delle Signore, leggi qui di seguito le anticipazioni di Gossip e tv e resta aggiornato!

Lunedì 18 marzo

Marta e Vittorio parlano con il dottor Tomei che ha in cura Riccardo, per capire come aiutare il ragazzo a disintossicarsi definitivamente dagli antidolorifici. Intanto il Paradiso Market sta per uscire e la venere Gabriella prova molto imbarazzo all’idea che tutti potranno vedere il suo volto presente sulla copertina del catalogo. Umberto Guarnieri intanto cerca di riavvicinarsi a suo figlio Riccardo.

Martedì 19 marzo

Riccardo sopraffatto da una ingestibile violenza, accetta l’aiuto di Marta e Vittorio e decide di disintossicarsi, per farlo si trasferisce a casa di Vittorio con la complicità di sua sorella Marta che non rivela a tutta la famiglia Guarnieri dove si trova il fratello. Tina affronta Sandro Recalcati e cerca in ogni modo di fagli esprimere chiaramente i suoi sentimenti ma, scopre che il produttore è sposato. Nel frattempo Cesare Diamante lascia di stucco Nicoletta con una proposta del tutto inaspettata.

Mercoledì 20 marzo

Clelia viene aggredita da suo marito Oscar all’uscita del Paradiso delle Signore, a questo punto la donna è sempre più spinta a lasciare Milano. Luciano ne è assolutamente d’accordo e intanto la informa che la partenza sarà possibile ma che non potrà portare con sé il suo bambino. Andreina Mandelli complice di Luca Spinelli, lo informa delle novità in casa Guarnieri: Riccardo è scomparso.

Giovedì 21 marzo

Un taxi improvvisamente si ferma davanti al Paradiso, esce una bella ed attraente donna che entra nel grande magazzino e si rivolge a Tina: la donna prende subito in simpatia la Venere che non sa di avere molto in comune con la donna. Nicoletta rivela senza volerlo a Lisa dove si trova Riccardo che intanto sta soffrendo molto per l’astinenza dagli antidolorifici. Antonio Amato e Giovanni sono pronti ad investire con la loro ditta su un nuovo progetto edilizio.

Venerdì 22 marzo

Clelia sta per lasciare Milano e viene accompagnata da Luciano al convitto per salutare il suo piccolo Carlo. Silvia, intanto, scopre che Luciano è più vicino che mai a Clelia: i due, nascosti in un alberghetto isolato dalla città, si cedono alla passione. Luca Spinelli e Lisa organizzano in segreto un piano infallibile per attirare Vittorio al Paradiso e spingere ancora Riccardo nella dipendenza da oppiacei.