Il Paradiso delle Signore: che giorno vedremo il matrimonio di Marta e Vittorio

Il Paradiso delle Signore ha da poco riaperto le porte e già impazzano i preparativi per le tanto annunciate nozze fra Marta Guarnieri (Gloria Radulesco) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Confermate quindi le anticipazioni circa il coronamento del sogno d’amore fra i due che, ricordiamolo, avevano chiuso la precedente stagione proprio con la fantomatica proposta. Quando? Presto. Questo venerdì 18 ottobre per l’esattezza, come rivelato da Alessandro Tersigni nell’intervista concessa di recente a Vieni da me di Caterina Balivo. Non avremo quindi da attendere ancora a lungo per assistere al grande giorno di Marta e Vittorio, che tante difficoltà hanno dovuto affrontare prima di diventare moglie e marito.

Tersigni conferma: Vittorio si sposa a Il Paradiso delle Signore

Intervistato da Caterina Balivo durante la trasmissione di Rai Uno Vieni da me Alessandro Tersigni ha confermato il “grande passo” che sarà compiuto da Vittorio nella puntata di venerdì 18 ottobre, in onda come sempre su Rai Uno. “Stiamo preparando il matrimonio, si, di Vittorio e Marta. Abbiamo tante sorprese per questa stagione. Partiamo con il primo blocco di cinque puntate con il matrimonio che si farà venerdì“, ha detto l’attore romano. Non ci resta quindi che preparare i fazzoletti ed i nostri vestiti migliori, sederci sul nostro divano e partecipare al tanto atteso “Paradise wedding“. Sarà un matrimonio da favola e, forse, a qualcuno scapperà anche qualche lacrimuccia.

Marta e Vittorio tra ansie e preoccupazioni al Paradiso

Le prime puntate della nuova stagione ci stanno mostrando i due protagonisti alle prese con i preparativi delle nozze, non senza qualche difficoltà e preoccupazione com’è nello stile del Paradiso. Aldilà delle normali ansie legate ad un matrimonio a preoccupare i nostri due sposini sono Adelaide, Umberto e Riccardo. Mentre la prima non riesce a non intromettersi nei preparativi dell’evento, perché, in fondo, anche se la nipote ha deciso di convolare a nozze con un piccolo imprenditore “non significa che i Guarnieri non debbano celebrare come si conviene”, il rapporto difficile tra Umberto e Riccardo è la vera incognita sulla tranquillità della coppia.

Un intimo matrimonio a sorpresa al Paradiso delle Signore

Che matrimonio sarà quello di venerdì? Secondo alcune indiscrezioni proprio per sollevare Marta dalle sue preoccupazioni e regalarle il matrimonio che desidera, sarà lo stesso Vittorio Conti ad organizzare le nozze in gran segreto. Marta scoprirà tutto al suo arrivo all’altare. Vittorio riuscirà a creare un’atmosfera magica che metterà tutti d’accordo, compresi i Guarnieri. Una piccola ed intima cappella di un castello arroccato su una collina farà da sfondo alle tanto attese nozze. Non ci resta che dire: “Viva gli Sposi“.