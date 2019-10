Il Paradiso delle Signore: le nozze di Marta e Vittorio, anticipazioni Tersigni

Il Paradiso delle Signore: Alessandro Tersigni anticipa cosa vedremo nella prossima stagione, nozze in arrivo con Marta Guarnieri

Manca poco e potremmo ritornare a vedere i protagonisti de Il Paradiso delle Signore. La fiction Rai con a capo Alessandro Tersigni aveva fatto fatica a spiccare durante la scorsa stagione televisiva, poi però il pubblico aveva iniziato ad apprezzare la nuova storia e i nuovi personaggi e si era particolarmente affezionato a tutto il cast. Niente ha fermato la produzione della serie che, dopo la notizia della chiusura, ha deciso di continuare a far sognare gli italiani. In particolare, l’attore Alessandro Tersigni è una dei grandi ritorni sul set, insieme ad altri importanti nomi della passata stagione. Al fianco di Vittorio Conti ci sarà ancora Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), e la coppia sarà protagonista di un bellissimo momento: è arrivato per loro il giorno delle nozze. Marta e Vittorio diventeranno marito e moglie, per la felicità di tutte le italiane che hanno tifato sin da subito per il loro amore. A parlare di questo giorno speciale per Vittorio e Marta è stato lo stesso Tersigni, intervistato da DiPiù Tv.

Tersigni, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: il matrimonio con Marta

Il Paradiso delle Signore è salvo, e il prossimo 14 ottobre la fiction di Rai 1 tornerà a far battere i cuori del suo pubblico dopo la pausa estiva. Alessandro Tersigni, interprete di Vittorio Conti, ha rivelato qualche anticipazione sulle nuove puntate di questa quarta stagione, in particolare si è soffermato sul matrimonio che celebrerà l’amore con Marta Guarnieri. “Vittorio organizza un matrimonio a sorpresa per Marta“, rivela Tersigni al giornale, “che scoprirà tutto solo il giorno della cerimonia. E sarà felice della scelta di Vittorio, cioè la piccola e intima cappella di un castello arroccato su una collina. La sua famiglia sarà delusa all’inizio, ma solo per pochi minuti, poi tutti resteranno coinvolti dall’atmosfera del momento“.

Il Paradiso delle Signore: matrimonio a sorpresa per Marta e Vittorio, come reagirà Adelaide?

Un matrimonio a sorpresa, questo uno dei punti cardine della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore. Alessandro Tersigni spiega ancora alla rivista cosa ne pensa la zia Adelaide (Vanessa Gravina): “Marta appartiene alla borghesia, la zia Adelaide vuole invitare principi, conti, architetti e ingegneri. Marta però non è d’accordo, e Vittorio per questo la sorprende con una proposta folle“. Insomma, Adelaide non rimarrà di certo colpita positivamente dall’evento a sorpresa. Ma sappiamo che anche lei, in fondo, ha il cuore buono e si lascerà trasportare dall’amore.