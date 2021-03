Il Paradiso delle Signore, gaffe di Rai Uno: è successo prima della puntata

È accaduto nell’episodio in onda lunedì 15 marzo 2021 con la new entry Luca Bastianello nei panni dell’affascinante Dante Romagnoli

Intoppo nella programmazione Rai de Il Paradiso delle Signore. La puntata di lunedì 15 marzo è iniziata in maniera diversa dal solito, lasciando basiti i numerosi telespettatori. Ogni giorno l’episodio viene infatti preceduto da un breve riassunto ma questa volta sono stata trasmesse immagini inedite. Chi si è occupato del montaggio ha dunque mandato in onda delle breve anticipazioni – che di solito accompagnano il post puntata – anziché il riassunto degli episodi precedenti. Lo stesso filmato è poi apparso dopo la puntata: è stato quindi trasmesso due volte nel giro di un’ora.

Una gaffe bella e buona da parte della Rai, che ha mandato in confusione più di qualche telespettatore e che ha in qualche modo spoilerato alcuni punti della trama che dovevano restare inediti. Scivolone a parte Il Paradiso delle Signore resta una certezza per la Rai. Partita come un semplice esperimento dopo il grande successo delle due stagioni serali la soap si è rivelata un vero e proprio trionfo. Oggi ben due milioni di persone seguono con interesse le vicende del grande magazzino milanese degli anni Sessanta. Numeri che hanno permesso al Paradiso delle Signore di battere addirittura la più rinomata soap spagnola Il Segreto.

A fine marzo si concluderanno le riprese della quinta stagione, la terza daily. La serie andrà regolarmente in onda fino a maggio per poi fermarsi per il consueto stop estivo. Il Paradiso delle Signore tornerà in onda il prossimo autunno. La Rai ha deciso di rinnovare la serie per una sesta stagione. Stagione che potrebbe aprirsi con l’addio di altri personaggi e l’arrivo di nuovi.

Di recente hanno già lasciato Il Paradiso delle Signore: Federica De Benedittis (Roberta), Enrico Oetiker (Riccardo), Federica Girardello (Nicoletta), Giorgio Lupano (Luciano), Enrica Pintore (Clelia), Marta Richeldi (Silvia), Arianna Montefiori (Laura).

Tra i nuovi arrivi delle ultime puntate Luca Bastianello, attore 41enne lanciato da Vivere e Centovetrine e volto di tante altre fiction Rai e Mediaset. L’interprete presta il volto all’affascinante Dante Romagnoli, pronto a dividere Marta e Vittorio (da mesi in crisi per via della lontananza).