Il Paradiso delle Signore Laura: perché Arianna Montefiori è andata via

Brutte notizie per i fan della soap opera di Rai Uno: la signorina Parisi non tornerà

Laura Parisi ha lasciato definitivamente Il Paradiso delle Signore. Dopo mesi di silenzio la sua interprete, Arianna Montefiori, ha finalmente fatto chiarezza sulla vicenda. Come i telespettatori più attenti hanno infatti notato la Venere è letteralmente sparita dalla scena da un giorno all’altro, senza comparire più. Una scelta necessaria visto che la Montefiori, prossima alle nozze con il cantante Briga, ha contratto il Covid-19 lo scorso autunno.

Il virus ha bloccato la 25enne per circa un mese. Arianna e Briga sono rimasti chiusi in casa per oltre trenta giorni. Una volta guariti la Montefiori ha deciso di non tornare sul set de Il Paradiso delle Signore. L’attrice ha spiegato che non vuole riprendere i ritmi frenetici di quel lavoro perché sente che il suo fisico non è ancora al top anche per via degli strascichi del Coronavirus. Dunque Arianna ha mollato il Paradiso principalmente per una questione di salute.

La Montefiori ha deciso di prendersi un anno sabbatico per riprendersi dalle conseguenze del virus, dedicarsi alla vita privata e al matrimonio con Mattia Briga, ex allievo di Amici. I due, pandemia permettendo, dovrebbero sposarsi il prossimo dicembre (la data ufficiale non è stata ancora svelata). Nelle scorse settimane la coppia ha ricevuto il sacramento della Cresima.

Tramite le sue storie Instagram Arianna Montefiori ha dichiarato:

“Nel momento in cui mi sono negativizzata sono stata io a decidere di non riprendere col Paradiso delle Signore perché sentivo che il mio corpo non era ancora in grado di affrontare i ritmi che qualsiasi set richiede. Quindi ho deciso di dare al mio corpo tutto il tempo necessario per riprendersi”

L’attrice, vista pure in Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro, ha parlato di scelta sofferta perché si è sempre trovata molto bene sul set del Paradiso delle Signore ma sente di aver fatto la scelta giusta per il suo bene. Un giorno tornerà Laura? Forse ma non nell’immediato.

Gli autori, per via della decisione di Arianna Montefiori, si sono trovati a chiudere in fretta e furia la storia della Venere pasticcera, inventando una malattia della madre lontana. Ora resta da capire come andranno avanti Marcello e Salvatore che avevano accolto Laura come terza socia della Caffetteria.

Non è da escludere l’arrivo di una nuova pasticcera anche se ad oggi non ci sono notizie di new entry nel cast de Il Paradiso delle Signore. Le riprese della stagione in corso stanno per concludersi: il set dovrebbe poi riaprirsi in estate per iniziare i lavori della sesta stagione.