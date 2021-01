Briga e Arianna Montefiori cresimati per il matrimonio: l’annuncio

By

Mattia Briga e Arianna Montefiori si avvicinano ad ampie falcate all’altare. Lo scorso ottobre l’ex star di Amici di Maria De Filippi ha reso noto, tramite un romantico video diffuso sui social, di aver chiesto all’attrice di diventare sua moglie. Un filmato ricco di emozione e passione, che ha mandato al settimo cielo l’interprete de Il Paradiso delle Signore. Non solo promesse ma anche fatti: nelle scorse ore infatti la coppia, come ha raccontato lo stesso cantante, ha fatto la Cresima a San Pietro in Vaticano.

“Abbiamo scelto di celebrare il sacramento nella Cappella Clementina, situata nei sotterranei della Basilica. Un luogo unico e pieno di storia. Ci tenevo a ringraziare Don Luigi per averci accompagnato in questo percorso e per averci donato la Benedizione Speciale di Papa Francesco”, ha scritto Briga su Instagram.

Sotto al post si è fatto vivo anche Don Luigi, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso intrapreso dall’artista e dall’attrice. L’ecclesiastico ha raccontato di aver percepito “l’emozione, il desiderio e la gioia” di Briga e della Montefiori nel “ricevere il sacramento”, aggiungendo che la coppia ha fatto “un passo fondamentale in preparazione del matrimonio”.

Briga e Arianna Montefiori: passione travolgente

Briga e Arianna si sono conosciuti grazie a Diana Del Bufalo, amica comune di entrambi. Il primo incontro è avvenuto poco più di un anno e mezzo fa, nel novembre 2019. Immediatamente la scintilla si è trasformata in un fuoco travolgente, passionale. Mattia ha subito lasciato intendere di fare sul serio. Così lo scorso luglio, per il compleanno della fidanzata, ha comprato un prezioso anello per lei. Un antipasto della proposta ufficiale di nozze, giunta dopo pochi mesi, nell’ottobre 2020.

I due hanno quindi bruciato tutte le tappe d’amore e ora sono pronti per l’altare. Per il momento non è stata resa nota la data esatta del matrimonio, ma è quasi certo che sia in programma quest’anno, Covid permettendo.

Arianna Montefiori ha 26 anni ed è un’attrice televisiva. Ha recitato in Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro. Attualmente indossa i panni di Laura nella soap opera di Rai Uno Il Paradiso delle Signore. Briga, al secolo Mattia Bellegrandi, ha 32 anni ed è un cantautore affermato. La sua carriera – e di conseguenza anche la sua notorietà – ha spiccato il volo nel 2015 in seguito alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.