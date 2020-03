Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Salvatore e Gabriella, Federico e Roberta si lasciano

Tempo di crisi a Il Paradiso delle Signore. Nel giro di poche puntate scoppiano due coppie molto amate: Gabriella molla Salvatore dopo i continui litigi mentre Federico dice addio a Roberta dopo aver appreso del bacio che la Venere si è scambiata con Marcello. Ma andiamo con ordine: i primi a lasciarsi sono Gabriella e Salvatore, che dovevano sposarsi dopo la romantica proposta avvenuta al grande magazzino nel periodo di Natale. La carriera della signorina Rossi ha però preso il sopravvento e non combacia con la gelosia del barista siciliano. Complice pure le continue intromissioni di Cosimo Bergamini, la coppia è presto scoppiata. Con grande rammarico di Agnese, che lavora da mesi a stretto contatto con Gabriella.

Agnese si schiera dalla parte di Salvatore e lascia Il Paradiso delle Signore

Una volta appresa della rottura tra Salvatore e Gabriella la signora Amato prende una decisione non facile: quella di non lavorare più all’atelier de Il Paradiso delle Signore. Agnese chiede a Vittorio Conti di poter svolgere il suo lavoro da casa, in modo da non incrociare più l’ex nuora. Non solo: la donna si avvicina sempre più alla nuova Venere Laura Parisi, che ha tra l’altro stretto un bel legame con Salvatore. Quest’ultimo, dal canto suo, prima prende a pugni Cosimo poi si lascia sfuggire qualche parole di troppo con Federico. Il giovane Cattaneo intuisce che sia successo qualcosa di importante tra la fidanzata Roberta e Marcello durante il suo periodo di assenza.

Roberta ammette il bacio con Marcello e Federico si arrabbia

Messa alle strette Roberta rivela a Federico del bacio con Marcello. Una confessione che il ragazzo non prende affatto bene tanto da lasciare subito la Venere. Marcello, invece, ha un diverbio con Salvatore: pur provando qualcosa di forte nei confronti di Roberta è dispiaciuto della situazione che si è venuta a creare.