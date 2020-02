Il Paradiso delle Signore: Clelia scopre il segreto di Luciano e Silvia

Il Paradiso delle Signore, Federico figlio di Umberto: Clelia scopre il segreto di Luciano e Silvia

Come nelle migliori soap opera, anche a Il Paradiso delle Signore i segreti non hanno vita lunga. Luciano ha scoperto che Federico non è il suo figlio biologico e costringe la moglie Silvia a tenere la bocca cucita. Ma a scoprire la verità è pure Clelia, la capo commessa di cui Luciano è segretamente innamorato da tempo. La Cattegaris si trova nell’ufficio del ragioniere per recuperare un giocattolo di Carletto quando, inconsciamente, legge una lettera di Silvia in cui si racconta della paternità di Federico. Una lettura che sconvolge Clelia, che nell’ultimo periodo ha cominciato a frequentare un altro uomo, l’imprenditore Ennio. Questa scoperta, però, spinge di nuovo Clelia tra le braccia di Luciano: i due ritrovano quella complicità e intimità che sono stati costretti a mettere da parte negli scorsi mesi.

Forte crisi matrimoniale tra Luciano e Silvia a Il Paradiso delle Signore

La verità su Federico Cattaneo manda in pezzi il matrimonio dei Cattaneo a Il Paradiso delle Signore. Il ragazzo comincia a chiedere spiegazioni ai suoi genitori, che si comportano in maniera strana ed evasiva. Ma per il momento il fidanzato di Roberta non viene a conoscenza della realtà dei fatti. Al contrario di Clelia, che scopre tutto casualmente, dopo aver visto alcuni atteggiamenti strani di Luciano. Intanto Silvia cerca in tutti i modi di riconquistare la fiducia del marito ma l’impresa si rivela più ardua del previsto.

L’incontro tra Luciano e Umberto a Il Paradiso delle Signore

Dopo aver scoperto la verità su Federico, Luciano incontra casualmente Umberto Guarnieri e non nasconde un certo livore. Il banchiere è sorpreso da questa reazione visto che è all’oscuro di tutto e ci resta ancora un po’. Umberto è infatti impegnato con la crisi della sua banca e con i numerosi debiti. Senza dimenticare la guerra che ormai è scoppiata con l’ex amante nonché cognata Adelaide.